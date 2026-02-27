Salvăm presa scrisă, salvăm informarea corectă!

177805 – 27022026 – În 19 noiembrie 2025, în plenul Camera Deputaților, am semnalat o problemă gravă care afectează direct viitorul presei scrise din România: majorarea unilaterală a comisioanelor practicate de Poșta Română pentru distribuirea ziarelor tipărite.

Un număr de 17 editori din întreaga țară au avertizat că introducerea unei taxe de 1,50 lei pentru fiecare ziar distribuit riscă să conducă la închiderea multor redacții, la pierderea a mii de locuri de muncă și la dispariția uneia dintre cele mai credibile surse de informare pentru cetățeni – presa tipărită.

Un exemplu elocvent este Graiul Maramureșului, singurul cotidian tipărit rămas în Maramureș, cu o tradiție de peste 35 de ani. Pentru numeroși cititori, în special din mediul rural, presa tipărită reprezintă singura formă reală de acces la informație verificată și echilibrată.

În acest context, am inițiat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale, proiect înregistrat la Biroul Permanent al Senatului în data de 11 februarie 2026.

Propunerea legislativă introduce o definiție clară a „publicațiilor cu caracter jurnalistic”, stabilind că acestea sunt publicații periodice tipărite, cu scop informativ sau educativ, realizate sub responsabilitate editorială și în conformitate cu normele europene, inclusiv Directiva (UE) 2019/790.

Am solicitat adoptarea proiectului în procedură de urgență, subliniind necesitatea sprijinirii accesului echitabil la serviciile de distribuție pentru publicațiile jurnalistice, mai ales în contextul în care anumite categorii sociale vulnerabile depind exclusiv de presa tipărită pentru informare.

În toată lumea dezvoltată, presa tipărită beneficiază de forme de sprijin public, tocmai datorită rolului său esențial într-o societate democratică. Este responsabilitatea noastră să susținem distribuția presei scrise, nu să o blocăm prin costuri prohibitive.

Prin această inițiativă legislativă se urmărește protejarea pluralismului media, menținerea locurilor de muncă din domeniu și garantarea dreptului cetățenilor la informație corectă și verificată.

Salvăm presa scrisă, salvăm informarea corectă! – declarație a deputatului de Maramureș Crina Fiorela Chilat.