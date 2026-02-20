Se liberalizează prețul gazului, dar nu crește pentru populație. Pentru firme, mai vedem

Se liberalizează prețul gazului, dar nu crește pentru populație. Pentru firme, mai...

177741 – 20022026 – Noul mod de calcul pentru prețul gazelor plătit de populație a fost anunțat public de autorități. Formula se va aplica după 1 aprilie, timp de un an, și are scopul de a preveni scumpirile.

După data de 1 aprilie, va fi eliminată plafonarea la 31 de bani a prețului pentru 1 kWh de gaze naturale. Noile prețuri vor fi calculate în baza unei formule care va ține cont, printre altele, de un preț reglementat la producător, un adaos comercial reglementat la furnizor, dar și de tarifele reglementate pentru distribuție și transport.

Ministrul Energiei dă asigurări că, în baza noii formule, prețurile care se vor aplica după 1 aprilie nu vor fi mai mari decât tariful actual de 31 de bani pe kWh.

Mai mult, proiectul de act normativ aflat în transparență decizională prevede că, dacă aveți în contract un preț de 35 de bani pe kWh, iar în urma noii formule rezultă un preț mai mic de 31 de bani pe kWh, furnizorul va aplica prețul mai avantajos pentru consumator, respectiv cel de 31 de bani pe kWh.

În ceea ce îi privește pe consumatorii non-casnici, după 1 aprilie nu vor mai beneficia de tariful plafonat de 37 de bani pe kWh.