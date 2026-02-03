Se pregărește o nouă Lege a Apărării Naționale

177577 – 03022026 – Președintele Senatului, Mircea Abrudean spune că în această sesiune parlamentară, în afară de reforma administrației publice și legea bugetului de stat, camera pe care o conduce are ca prioriate și o nouă Lege a Apărării Naționale.

”Este rolul Parlamentului să actualizeze cadrul legislativ la realitățile de securitate ale prezentului și să asigure un răspuns coerent la provocările strategice”, a spus Abrudean.

În paralel, obiectivul nostru național de aderare la OCDE rămâne o direcție majoră de acțiune, iar finalizarea acestui proces va consolida încrederea partenerilor internaționali și va accelera modernizarea instituțională a României.