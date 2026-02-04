Securitatea la Marea Neagră începe cu o Marină funcțională, nu cu improvizații!

177586 – 04022026 – Deputatul de Tulcea, Cosmin Andrei, atrage atenția asupra situației actuale a Forțelor Navale Române și asupra nevoii urgente de clarificări și decizii coerente în ceea ce privește apărarea maritimă a României la Marea Neagră. Într-un context regional tot mai complicat, securitatea maritimă nu poate fi tratată ca un subiect secundar sau amânată la nesfârșit.

„Pentru județul Tulcea și pentru întreaga regiune, Marea Neagră reprezintă o sursă esențială pentru dezvoltarea zonei, vorbim despre siguranță, economie, energie și stabilitate. De aceea, capacitatea operațională a Forțelor Navale trebuie abordată cu maximă seriozitate și transparență”, a declarat deputatul Cosmin Andrei.

Acesta subliniază că modernizarea flotei navale nu este o chestiune de orgoliu sau de imagine, ci una de funcționalitate și protecție a intereselor naționale. Portul Constanța, infrastructura energetică offshore, rutele comerciale și comunitățile de la Marea Neagră depind direct de capacitatea statului de a-și asigura o prezență navală credibilă.

„Nu cerem divulgarea unor informații clasificate și nici nu contestăm rolul esențial al aliaților NATO. Ceea ce solicităm este o strategie clară, realistă și predictibilă, care să arate cum își asumă România propria responsabilitate în apărarea maritimă”, a precizat deputatul.

Cosmin Andrei a anunțat că a formulat o întrebare parlamentară adresată Ministerului Apărării Naționale, prin care solicită clarificări privind evaluarea oficială a capacității Forțelor Navale, stadiul programelor de modernizare și modul în care acestea sunt integrate cu prezența aliată și cu sistemele de apărare de coastă.