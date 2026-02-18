Ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență al MMAP

177720 – 18022026 – Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU) a fost convocat în această dimineață, ca urmare a avertizărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, vremea se va menține rece, vor fi precipitații, în general, moderate cantitativ, strat de zăpadă consistent, vor fi intensificări ale vântului și viscol.

Vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.

COD PORTOCALIU- 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 16:00

ANM a emis un Cod portocaliu de ninsoare, strat consistent de zăpadă pentru județul Ilfov și municipiul București, unde va continua să ningă. La sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

COD PORTOCALIU -18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00

Fenomene vizate: ninsoare, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic în județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța. În aceste județe va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20…25 cm (echivalent în apă de 20…25 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60…80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 m.

COD GALBEN -18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00

Totodată, ANM a emis și avertizarea AVERTIZARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN, vizând ninsori viscolite, strat de zăpadă, pentru jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și Carpații Meridionali și de Curbură.

În aceste areale, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70…90 km/h.

COD GALBEN – 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00 privind intensificări ale vântului în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

Din punct de vedere hidrologic, se menține atenționarea, emisă la data de 17 februarie, până mâine, în Oltenia și vestul Munteniei, ca urmare a precipitațiilor înregistrate și a cedării apei din stratul de zăpadă. Este probabil să fie ridicat mesajul de atenționare pentru râurile din Dobrogea, unde se așteaptă ca precipitațiile să fie sub formă de zăpadă în următoarele 24 de ore.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va continua monitorizarea situației și va informa publicul în funcție de evoluția avertizărilor emise de ANM și INHGA.