Ședinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al MMAP, ca urmare a avertizărilor emise de ANM și INHGA

Ședinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al MMAP, ca...

177607 – 05022026 – Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (C.M.S.U), constituit la nivelul MMAP. Ședința extraordinară a C.M.S.U a fost organizată ca urmare a informării și atenționărilor meteorologice de COD GALBEN transmise de Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M) și a avertizărilor de COD GALBEN și COD PORTOCALIU emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Comitetul ministerial pentru situații de urgență a fost condus de secretarii de stat Elena Tudose și Raul Pop.

În ceea ce privește codul galben emis de ANM, pentru intervalul 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00, acesta vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie va emite, punctual, acolo unde situatia o va impune, avertizări Nowcasting, astfel încât populația să evite zonele unde pot avea loc fenomene meteo periculoase. Avertizări pentru fenomene imediate vor fi emise și de INHGA, dacă vor exista condiții pentru producerea acestora.

Specialiștii INHGA au atras atenția asupra precipitațiilor importante cantitativ sub formă de ploaie, mai ales în bazinele hidrografice aflate sub cod portocaliu. În ceea ce privește formațiunile de gheață, acestea s-au diminuat semnificativ, existând gheață la mal.

Totodată, specialiștii MMAP au atenționat în ceea ce privește pericolul produs de scurgerile de pe versanți, care pot avea efect local, în contextul antrenării materialului lemnos depozitat pe maluri, care poate conduce la blocarea podurilor și a podețelor.

Reprezentanții ANAR au informat că vor transmite mesaje către populație, în județele vizate de avertizări și au atras atenția asupra potențialelor blocaje din cauza materialului plutitor. Totodată, au fost evaluate pentru zona avertizată rezervele volumelor de atenuare a eventualelor viituri, pentru asigurarea tranzitării optime a debitelor mari, conform regulamentelor de exploatare.

INFORMAREA METEOROLOGICĂ emisă astăzi de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă în intervalul 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00 și vizează precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului.

În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri în Moldova și estul Transilvaniei va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile. În sud și est cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice și pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.

A fost emisă astăzi și o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ de COD GALBEN, valabilă în intervalul 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00 și vizează precipitații însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite și strat de zăpadă. În județele Prahova, Buzău și Vrancea va ploua și se vor acumula 25…35 l/mp și izolat peste 40…50 l/mp. În zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15…30 cm (echivalentul în apă a 20…30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90…100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m.

Un alt COD GALBEN este valabil pentru intervalul 05 februarie, ora 10:00 – 05 februarie, ora 20:00, care vizează intensificări ale vântului. În județul Caraș-Severin și local în județul Timiș, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor atinge 90…100 km/h, viscolind zăpada depusă.

INHGA a emis tot astăzi și o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ ce vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.

AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ DE COD GALBEN vizează intervalul 05.02.2026 ora 14:00 – 06.02.2026 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Sărata (judeţele: Prahova, Buzău şi Ialomiţa), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea).

AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ DE COD PORTOCALIU vizează intervalul 05.02.2026 ora 21:00 – 06.02.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Buzău (judeţele: Buzău şi Prahova).