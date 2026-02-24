„Statul de drept este zdrobit de legea celui mai puternic”, avertismentul secretarului general al ONU

„Statul de drept este zdrobit de legea celui mai puternic”, avertismentul secretarului...

177772 – 24022026 – Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunţat ascensiunea “legii celui mai puternic”, calificând-o drept “un atac la scară largă în întreaga lume” împotriva drepturilor omului, desfăşurat inclusiv prin inteligenţa artificială.

“Această agresiune nu este comisă în secret sau prin surprindere. Are loc în plină zi, adesea sub conducerea celor mai puternici. În întreaga lume, drepturile omului sunt sacrificate, în mod deliberat şi strategic, şi uneori cu mândrie”, a deplâns Guterres în deschiderea unei sesiuni a Consiliului drepturilor omului la Geneva.

“Statul de drept este zdrobit de legea celui mai puternic”, a adăugat el, fără a numi o ţară sau un lider anume.

Iar “când drepturile omului se prăbuşesc, totul se prăbuşeşte”, a subliniat secretarul general al ONU, potrivit căruia trăim “într-o lume în care suferinţa în masă este acceptată (…), unde fiinţele umane sunt folosite ca monedă de schimb (…), unde dreptul internaţional este considerat un simplu inconvenient”.

Constatarea Naţiunilor Unite este sumbră: conflictele se înmulţesc, impunitatea se răspândeşte, drepturile omului sunt călcate în picioare, iar nevoile umanitare explodează, în timp ce finanţarea scade vertiginos, pe fondul reducerilor drastice ale ajutorului extern al SUA decise de Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă, menţionează AFP.

Şi, mai atrage atenţia şeful ONU, “tehnologia – în special inteligenţa artificială – este utilizată din ce în ce mai mult în moduri care reprimă, exacerbează inegalităţile şi expun persoanele marginalizate la noi forme de discriminare, atât online, cât şi offline”.

Denunţând “braţul de fier care restrânge spaţiul civic”, Guterres a menţionat, printre altele, arestarea de jurnalişti şi activişti pentru drepturile omului, închiderea de ONG-uri, erodarea drepturilor femeilor şi excluderea persoanelor cu dizabilităţi.

“Democraţiile se erodează. (…) Migranţii sunt hărţuiţi, arestaţi şi deportaţi cu ignorarea totală a drepturilor şi a umanităţii lor. Refugiaţii sunt stigmatizaţi. Comunităţile LGBTIQ+ sunt denigrate. Minorităţile şi popoarele indigene sunt luate la ţintă”, a mai spus el.

Antonio Guterres, care îşi va părăsi funcţia la sfârşitul anului, după 10 ani în fruntea ONU, a amintit că perioada în care a crescut, “sub dictatura lui Salazar”, în Portugalia l-a învăţat că, atunci când drepturile omului “sunt încălcate, toate aspectele societăţii au de suferit”.

În ultimul său discurs anual adresat Consiliului drepturilor omului, pe care Statele Unite sub Donald Trump l-a boicotat, şeful ONU s-a referit doar la trei crize actuale, condamnând în special încă o dată “reprimarea violentă a protestelor din Iran”.

El a notat de asemenea, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei din Ucraina, că “este timpul să se pună capăt vărsării de sânge”, în condiţiile în care conflictul “a dus la moartea a peste 15.000 de civili”.

Guterres a menţionat și conflictul israeliano-palestinian, deplângând faptul că soluţia cu două state a devenit “în mod deschis impracticabilă”.