177593 – 04022026 – Romfilatelia și Poșta Română sunt alături de sportivii români participanți la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, Milano Cortina 2026, prin introducerea în circulație, miercuri, 4 februarie a.c., a unei emisiuni de mărci poștale dedicate acestui eveniment sportiv internațional și intitulată Team Romania la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026.

Emisiunea, alcătuită din patru timbre, o coliță dantelată și un plic „prima zi”, ilustrează cinci discipline olimpice. Bobul este reprezentat pe colița dantelată, având timbrul cu valoarea nominală de 30 lei, proba sanie este redată pe timbrul cu valoarea nominală de 5,50 lei, proba de patinaj artistic este ilustrată pe timbrul cu valoarea nominală de 6 lei, proba de săritura cu schiurile este prezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei, iar proba de biatlon este redată pe timbrul cu valoarea nominală de 9 lei.

Cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6 – 22 februarie 2026 în Italia. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice. România va fi reprezentată de 29 de sportivi (28 titulari și o rezervă), la opt discipline sportive: biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, schi alpin, schi fond, schi sărituri și snowboard și vor locui în șase Sate Olimpice – Anterselva (biatlon), Bormio (schi alpin masculin), Cortina d’Ampezzo (bob, sanie, schi alpin feminin), Livigno (snowboard), Milano (patinaj artistic), Predazzo (sărituri cu schiurile), Tesero (schi fond).

Ceremonia de deschidere va avea loc la Milano, iar cea de închidere, la Verona, participanții la Jocuri urmând a fi însoțiți de Tina, mascota Jocurilor Olimpice, Milo, mascota Jocurilor Paralimpice, și de șase ghiocei botezați „The Flo” pe care cele două mascote îi vor avea alături în călătoria olimpică.

În premieră la o ediție a Jocurilor Olimpice, deoarece întrecerile se vor desfășura în regiuni aflate la distanțe mari, vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, și trei secundare, la Cortina, Livigno și Pedrazzo. În aceste condiții, România a desemnat-o purtător de drapel la Milano pe Julia Sauter (patinaj artistic).

La Livigno, delegația Team Romania va fi conndusă în arenă de Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin). La Pedrazzo, cei care vor deschide defilarea pentru România vor fi Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond).

La Cortina, unde se află cea mai numeroasă parte a delegației tricolore, Mihai Tentea (bob) va fi portdrapel, în timp ce la sanie, Raluca Strămăturaru este sportivul reprezentativ ajuns la 5 ediții de Jocuri.

La Milano Cortina, în competițiile de bob, România va fi reprezentată numai în întrecerile masculine de patru sportivi titulari și o rezervă, vedeta lotului fiind Mihai Cristian Tentea pentru care Milano Cortina 2026 este cea de-a treia ediție consecutivă de Jocuri Olimpice de iarnă la care participă (după PyongChang 2018 și Beijing 2022).

La biatlon, dintre cei cinci tricolori care vor participa la Milano Cortina 2026 la 8 dintre cele 11 probe de concurs, doi au mai simțit emoțiile olimpice, George Colțea, la JO Beijing 2022 și George Răzvan Buta, la JO PyeongChang 2018.

Fosta biatlonistă Eva Tofalvi este prima sportivă română cu cele mai multe participări olimpice dintre toate disciplinele olimpice de iarnă, 6 ediții: Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 și Pyeongchang 2018. La Milano-Cortina 2026.

Gheorghe Vilmoș deține cel mai bun loc ocupat vreodată de un biatlonist român la Jocuri: locul 5, JO Innsbruck 1964.

La patinaj artistic, România revine în competiția olimpică după 12 ani, la Milano Cortina 2026. Julia Franciska Sauter este prima reprezentantă a României care și-a asigurat prezența la Jocuri și va evolua pe patinoarul din Milano în competiția individuală feminină de patinaj artistic.

În competițiile de sanie, România va fi reprezentată la Milano Cortina 2026 de trei fete și patru băieți. Dintre aceștia, Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu vor bifa cea de-a 5-a prezență la Jocuri, după Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018, Beijing 2022 și vor doborî recordul de participări al lui Ioan Apostol – patru participări consecutive la Jocurile de iarnă (Lake Placid 1980, Sarajevo 1984, Albertville 1992, Lillehammer 1994).

La schi alpin, România a fost reprezentată în premieră la JO la ediția din 1936, de la Garmisch Partenkirchen, iar până astăzi nu a lipsit decât de la edițiile din 1952, 1960 și 1964.

La Milano Cortina va fi reprezentată în probele de slalom și slalom uriaș, atât la feminin cât și la masculin, de Sofia Moldovan, respectiv Alexandru Ștefan Ștefănescu, aflat la a doua prezență în competițiile olimpice de schi, după Beijing 2022.

La întrecerile olimpice de schi fond de la Milano Cortina 2026, unde România va fi reprezentată de o fată și doi băieți, Paul Pepene va deveni primul sportiv român cu 5 participări în competițiile olimpice de schi fond (după Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018, Beijing 2022), nou record de participări la schi fond.

La sărituri cu schiurile, la Milano Cortina 2026, cei patru reprezentați ai României (două fete, doi băieți) vor evolua în competiția de la trambulina normală atât la individual, feminin și masculin, cât și la echipe mixte.

Cea mai experimentată componentă a lotului este Daniela Toth, prima reprezentantă a României în competiția olimpică feminină de sărituri cu schiurile (PyeongChang 2018) din istorie. La Milano Cortina va deveni și cea dintâi româncă participantă la trei ediții consecutive ale JO, la sărituri cu schiurile (PyeongChang 2018, Beijing 2022, Milano-Cortina 2026).

Snowboard-ul românesc va fi prezent în premieră la Jocurile Olimpice la Milano Cortina 2026. Kata Mandel și Henrietta Bartalis vor deveni primele reprezentante ale României din istorie care vor concura în întrecerile de snowboard din cadrul Jocurilor Olimpice.

MAI SUS ROMANIA, este motto-ul care îi va motiva pe componenții TEAM ROMANIA să se se autodepășească la Milano Cortina 2026.

Emisiunea este disponibilă de miercuri, 4 Februarie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/