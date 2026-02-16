Termene mai scurte pentru autorizațiile de mediu

177693 – 16022026 – Guvernul a lansat în consultare publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind simplificarea procedurilor administrative pentru investitori. Un capitol important al proiectului vizează măsurile propuse de Ministerul Mediului: eficientizarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, prin reducerea termenelor de analiză și modernizarea proceselor administrative.

Prin modificările propuse, timpul maxim alocat pentru luarea deciziei în cadrul celor două etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului (etapa de evaluare inițială și etapa de încadrare) se reduce cu 40 de zile. Este vorba de termene eficientizate discutate cu reprezentanții Comisiei Europene. Termenul pentru analiza inițială scade de la 15 la 10 zile, termenul pentru formularea punctului de vedere în etapa de încadrare se reduce de la 20 la 15 zile, iar termenul maxim pentru luarea deciziei de încadrare scade de la 90 la 60 de zile.

În paralel, proiectul introduce dezvoltarea unui nou sistem informatic național pentru evidența și raportarea datelor și informațiilor de mediu de către ANMAP. Platforma va permite gestionarea digitală a fluxurilor de date, creșterea trasabilității procedurilor, standardizarea raportărilor și reducerea birocrației pentru operatorii economici. Sistemul va contribui la o calitate mai bună a datelor de mediu și la o monitorizare mai eficientă a obligațiilor de conformare.