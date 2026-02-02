Tot mai multe firme își suspendă activitatea

1775671 – 02022026 – Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în 2025 s-a ridicat la 19.586, în creștere cu 4,65% față de anul precedent, anunță Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti (2.368 – în creştere cu 5,15% faţă de 2024), urmat de judeţele Cluj (1.359 – în creștere cu 16,95%), Iaşi (915, în creștere cu 7,52%), Bihor (889 – în creștere cu 11,12%), Braşov (827 – în creștere cu 0,61%), Neamţ (784 – în creștere cu 23,08%) şi Timiş (753 – în creștere cu 3,86%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost în Ialomiţa (107 -13,01% faţă de 2024), Teleorman (115 -18,44%), Tulcea (128 -21,95%), Caraş-Severin (130 -17,72%) şi Covasna (131, -5,76%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au raportat în judeţele Gorj (+41,79%), Bacău (+25,74%) şi Dolj (+23,91%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în judeţele Dâmboviţa (-26,24%), Tulcea (-21,95%) şi Teleorman (-18,44%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.559 (-41,71%, comparativ cu anul 2024), construcţii 1.057 (-37,38%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (1.026, -41,94%).

Pentru luna decembrie 2025 au fost comunicate 1.925 de suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (211) şi în judeţele Cluj (132), Bihor (106), Braşov (93), Iaşi (88) şi Ilfov (80).