TPBI: De luni, 16 februarie, traseul liniei 485 va fi modificat, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei”

177691 – 15022026 – Începând de luni, 16.02.2026, autobuzele liniei 485 vor circula pe un traseu modificat pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei”, ca urmare a executării lucrărilor de extindere a rețelei de apă potabilă și de canalizare pe Strada Parfumului, din orașul Bragadiru.

Conform dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), până la finalizarea lucrărilor, linia 485 va funcționa, pe sensul către „Parcul Drumul Taberei”, pe traseul de bază ȋntre terminalul „Bragadiru Diamantului” şi intersecţia Str. Mărgelelor/ Str. Parfumului, apoi pe un traseu modificat pe Str. Mărgelelor, Str. Ghidigeni, Str. Gladiolelor, Str. Dantelei, apoi traseul actual.

Circulația pe sensul către „Bragadiru Diamantului” nu va fi modificată.

Pe traseul modificat autobuzele liniei 485 vor opri în patru stații nou înființate: „Mărgelelor nr. 5″ (situată pe Str. Mărgelelor), „Ghidigeni nr. 59″, „Ghidigeni nr. 17″ (ambele situate pe Str. Ghidigeni) și „Gladiolelor” (situată pe Str. Gladiolelor).

În schimb, vehiculele nu vor mai efectua stațiile „Parfumului (Bragadiru)”, „Parfumului 27″ și „Gladiolelor”.