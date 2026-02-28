TPBI dispune măsuri de reorganizare a mai multor linii, ca urmare a lucrărilor la infrastructura de tramvai

TPBI dispune măsuri de reorganizare a mai multor linii, ca urmare a...

177815– 28022026 – Ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Calea Șerban Vodă, Strada Nerva Traian, Calea Dudești (tronsonul cuprins ȋntre Depoul Dudeşti şi Şos. Mihai Bravu) şi Bd. 1 Decembrie 1918 (tronsonul cuprins ȋntre Bd. Basarabia şi terminalul „Faur”), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) reorganizează rețeaua de transport public din aceste zone.

Astfel, începând de luni, 02.03.2026, vor intra în vigoare următoarele măsuri:

– Liniile de tramvai 19 şi 49 vor fi suspendate.

– Va fi înființată linia de tramvai 4, care va funcționa între „Șura Mare” și „Zețarilor” pe traseul: „Şura Mare”, Str. Şura Mare, Şos. Giurgiului, Str. Anghel Alexandru, Str. Zeţarilor, „Zeţarilor”.

– Linia de tramvai 23 va funcționa pe un traseu modificat în ambele sensuri între terminalele „Zețarilor” și „Faur”, astfel: Zeţarilor”, Prelungirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Şos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Str. Liviu Rebreanu, Bd. 1 Decembrie 1918, „Faur” și retur.

– Linia de tramvai 27 va funcționa pe un traseu modificat în ambele sensuri între terminalele „Faur” și „Piața Unirii”, astfel: „Faur”, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, „Piaţa Unirii” și retur.

– Linia navetă de autobuz 619 va funcţiona pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri, de la terminalul „Faur”, pe Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Theodor Pallady, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Bd. Gheorghe Şincai, Calea Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revouţiei, Şos. Olteniţei, Str. Şura Mare, până la terminalul „Şura Mare”.

– Linia N104 va funcționa, ȋncepând cu noaptea de 02/03.03.2026, pe un traseu modificat, ȋntre „Piaţa Unirii 4″ şi „Parcul Teilor”, astfel: „Piaţa Unirii 4″, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuşi, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Str. Brăţării, Drumul Gura Făgetului, „Parcul Teilor” și retur.

– Linia N122 va funcţiona, ȋncepând cu noaptea de 02/03.03.2026, pe un traseu modificat, ȋntre „Piaţa Unirii 4″ şi „Faur”, astfel: „Piaţa Unirii 4″, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Camil Ressu, Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Postăvarul, Bd. 1 Decembrie 1918, „Faur” și retur.