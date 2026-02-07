Acasă Social Administratie TPBI: În perioada 9 februarie – 1 martie 2026, se derulează procesul...

TPBI: În perioada 9 februarie – 1 martie 2026, se derulează procesul de redenumire pentru 24 de stații de transport public

TPBI

 177621 – 07022026 –  Pentru o mai bună informare a publicului călător, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis ca 24 de stații ale liniilor de transport public să fie redenumite, începând cu data de 09.02.2026 și până cel târziu 01.03.2026.

Prin această măsură, noile denumiri ale stațiilor vor răspunde realității din zonele unde acestea funcționează.

În tabelul de mai jos găsiți lista stațiilor ce vor fi redenumite și liniile ce pot fi utilizate:

 

Nr. CRT. DENUMIRE ACTUALA SECTOR LINII ARTERA SENSUL DENUMIRE PROPUSA
1 C.F.R. CONSTANTA 2 112,135,243 SOS. PIPERA COBORARE TERMINAL PASAJUL PIPERA
2 C.F.R. CONSTANTA 2 112,135,243 SOS. PIPERA URCARE TERMINAL PASAJUL PIPERA
3 COMPLEX COMERCIAL 6 162, 163, N110 BD. CONSTRUCTORILOR SOS. VIRTUTII COMPLEX CONSTRUCTORILOR
4 COMPLEX COMERCIAL 6 162, 163, N110 BD. CONSTRUCTORILOR CALEA GIULESTI COMPLEX CONSTRUCTORILOR
5 SCOALA 6 163 CALEA GIULESTI BD. CONSTRUCTORILOR SCOALA GIMNAZIALA 161
6 SCOALA 6 163 CALEA GIULESTI GIULESTI SARBI SCOALA GIMNAZIALA 161
7 METROU NICOLAE TECLU 3 246, 619, 627 BD. THEODOR PALLADY COBORARE TERMINAL M NICOLAE TECLU
8 METROU NICOLAE TECLU 3 246, 619, 627 BD. THEODOR PALLADY URCARE TERMINAL M NICOLAE TECLU
9 METROU NICOLAE TECLU 3 619,627 BD. THEODOR PALLADY URCARE TERMINAL M NICOLAE TECLU
10 DNCB 4 125 DNCB PECO SILFLOR MOVE UNITATII
11 DNCB 4 125 DNCB SOS. BERCENI UNITATII
12 TEXTILA MILITARI 6 221 BD. TIMISOARA C.E.T. VEST MILITARI BD. TIMISOARA 80
13 TEXTILA MILITARI 6 221 BD. TIMISOARA STR. VALEA OLTULUI BD. TIMISOARA 80
14 RADOX 6 25 BD. TIMISOARA STR. PROGRESULUI BD. TIMISOARA 80
15 RADOX 6 25 BD. TIMISOARA STR. VALEA CASCADELOR BD. TIMISOARA 80
16 I.O.R. 3  70, 79,N104 STR. CONSTANTIN BRANCUSI STR. BABA NOVAC BUCOVINA
17 I.O.R. 3  70, 79,N104 STR. CONSTANTIN BRANCUSI STR. LUCRETIU PATRASCANU BUCOVINA
18 ADESGO 4 116,323,N112 CALEA SERBAN VODA BD. GHEORGHE SINCAI NICOLAE HARALAMBIE
19 ADESGO 4 116,323,N112 CALEA SERBAN VODA PIATA EROII REVOLUTIEI NICOLAE HARALAMBIE
20 ADESGO 4  19 CALEA SERBAN VODA BD. GHEORGHE SINCAI NICOLAE HARALAMBIE
21 ADESGO 4  19 CALEA SERBAN VODA PIATA EROII REVOLUTIEI NICOLAE HARALAMBIE
22 POPA TATU 1 205 STR. POPA TATU STR. BUZESTI MIRCEA VULCANESCU
23 PASARELA METROU BERCENI 7 480 STR. POPESTI-VEST COBORARE TERMINAL PASARELA M BERCENI
24 PASARELA METROU BERCENI 7 480 STR. POPESTI-VEST URCARE TERMINAL PASARELA M BERCENI

 

 

