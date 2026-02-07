TPBI: În perioada 9 februarie – 1 martie 2026, se derulează procesul de redenumire pentru 24 de stații de transport public

177621 – 07022026 – Pentru o mai bună informare a publicului călător, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis ca 24 de stații ale liniilor de transport public să fie redenumite, începând cu data de 09.02.2026 și până cel târziu 01.03.2026.
Prin această măsură, noile denumiri ale stațiilor vor răspunde realității din zonele unde acestea funcționează.
În tabelul de mai jos găsiți lista stațiilor ce vor fi redenumite și liniile ce pot fi utilizate:
|Nr. CRT.
|DENUMIRE ACTUALA
|SECTOR
|LINII
|ARTERA
|SENSUL
|DENUMIRE PROPUSA
|1
|C.F.R. CONSTANTA
|2
|112,135,243
|SOS. PIPERA
|COBORARE TERMINAL
|PASAJUL PIPERA
|2
|C.F.R. CONSTANTA
|2
|112,135,243
|SOS. PIPERA
|URCARE TERMINAL
|PASAJUL PIPERA
|3
|COMPLEX COMERCIAL
|6
|162, 163, N110
|BD. CONSTRUCTORILOR
|SOS. VIRTUTII
|COMPLEX CONSTRUCTORILOR
|4
|COMPLEX COMERCIAL
|6
|162, 163, N110
|BD. CONSTRUCTORILOR
|CALEA GIULESTI
|COMPLEX CONSTRUCTORILOR
|5
|SCOALA
|6
|163
|CALEA GIULESTI
|BD. CONSTRUCTORILOR
|SCOALA GIMNAZIALA 161
|6
|SCOALA
|6
|163
|CALEA GIULESTI
|GIULESTI SARBI
|SCOALA GIMNAZIALA 161
|7
|METROU NICOLAE TECLU
|3
|246, 619, 627
|BD. THEODOR PALLADY
|COBORARE TERMINAL
|M NICOLAE TECLU
|8
|METROU NICOLAE TECLU
|3
|246, 619, 627
|BD. THEODOR PALLADY
|URCARE TERMINAL
|M NICOLAE TECLU
|9
|METROU NICOLAE TECLU
|3
|619,627
|BD. THEODOR PALLADY
|URCARE TERMINAL
|M NICOLAE TECLU
|10
|DNCB
|4
|125
|DNCB
|PECO SILFLOR MOVE
|UNITATII
|11
|DNCB
|4
|125
|DNCB
|SOS. BERCENI
|UNITATII
|12
|TEXTILA MILITARI
|6
|221
|BD. TIMISOARA
|C.E.T. VEST MILITARI
|BD. TIMISOARA 80
|13
|TEXTILA MILITARI
|6
|221
|BD. TIMISOARA
|STR. VALEA OLTULUI
|BD. TIMISOARA 80
|14
|RADOX
|6
|25
|BD. TIMISOARA
|STR. PROGRESULUI
|BD. TIMISOARA 80
|15
|RADOX
|6
|25
|BD. TIMISOARA
|STR. VALEA CASCADELOR
|BD. TIMISOARA 80
|16
|I.O.R.
|3
|70, 79,N104
|STR. CONSTANTIN BRANCUSI
|STR. BABA NOVAC
|BUCOVINA
|17
|I.O.R.
|3
|70, 79,N104
|STR. CONSTANTIN BRANCUSI
|STR. LUCRETIU PATRASCANU
|BUCOVINA
|18
|ADESGO
|4
|116,323,N112
|CALEA SERBAN VODA
|BD. GHEORGHE SINCAI
|NICOLAE HARALAMBIE
|19
|ADESGO
|4
|116,323,N112
|CALEA SERBAN VODA
|PIATA EROII REVOLUTIEI
|NICOLAE HARALAMBIE
|20
|ADESGO
|4
|19
|CALEA SERBAN VODA
|BD. GHEORGHE SINCAI
|NICOLAE HARALAMBIE
|21
|ADESGO
|4
|19
|CALEA SERBAN VODA
|PIATA EROII REVOLUTIEI
|NICOLAE HARALAMBIE
|22
|POPA TATU
|1
|205
|STR. POPA TATU
|STR. BUZESTI
|MIRCEA VULCANESCU
|23
|PASARELA METROU BERCENI
|7
|480
|STR. POPESTI-VEST
|COBORARE TERMINAL
|PASARELA M BERCENI
|24
|PASARELA METROU BERCENI
|7
|480
|STR. POPESTI-VEST
|URCARE TERMINAL
|PASARELA M BERCENI