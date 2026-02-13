Transportul de mărfuri pe Dunăre, asigurat tot anul

177673 – 13022026 – Proiectul ”Fast Danube” este un proiect comun realizat de autoritățile din România și Bulgaria, respectiv AFDJ Galați (RO) și IAPPD Ruse (BG), care are ca obiectiv principal modernizarea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, pentru a permite navigarea tot timpul anului.

Fast Danube 2 va permite creșterea perioadei de navigație de la 280 la 340 zile pe an și va genera o majorare estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe fluviu, contribuind la consolidarea transportului fluvial și la dezvoltarea economică regională.

Proiectul reprezintă încă o investiție cu importanță strategică majoră și pentru județul Constanța și pentru poziționarea României în arhitectura economică și geopolitică europeană, semnalează deputatul PNL Marian Crușoveanu. Prin asigurarea navigabilității Dunării aproximativ 340 de zile pe an, acest proiect va oferi un sprijin direct Portului Constanța, consolidându-i rolul de nod logistic esențial în sud-estul Europei.

Cu o valoare de aproximativ 170 de milioane de euro, finanțată din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare de la bugetul de stat, investiția se află în prezent în faza de licitație, existând deja oferte depuse, aflate în analiză.

Obiectivele proiectului sunt clare: deblocarea circulației fluviale, reducerea presiunii asupra infrastructurii rutiere și creșterea atractivității transportului naval – un mod de transport eficient, sigur și prietenos cu mediul.

România are datoria de a transforma avantajele sale geografice în adevărate atuuri geopolitice.