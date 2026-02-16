177698 – 16022026 – Trei miniștri ai PSD resping reforma administrației propusă de Ilie Bolojan. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, Bogdan Ivan, ministrul de Energiei, și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății nu susțin reducerea cu 10% a personalului și a cheltuielilor din administrație.

Florin Barbu acuză că măsurile PSD sunt ignorate și spune că nu va vota nici Bugetul de Stat. El este nemulțumit că Ministerul Finanțelor nu a luat în seamă nicio propunere venită din partea ministeruluipe care îl conduce

”Noi vrem să reducem evaziunea fiscală. Atunci când faci recuperare din impozitul pe profit la contractele de credit, asta înseamnă că și fermierii și procesatorii vor dori să facă profit. Nu voi vota bugetul în Parlament până când bugetul pentru Agricultură nu va fi votat în forma în care a fost anul trecut. Agricultura e singurul domeniu care mai merge în România. Să faci investiții în agricultură, în procesare, în programe cu fonduri europene și să nu aduci un ban în bugetul Ministerului Agriculturii mi se pare de noaptea minții. Nicio țară din UE nu asigură finanțare numai din fonduri europene, are de la buget măcar dublu”, a spus Barbu la Antena 3.

Din cauza acestor blocaje la nivel guvernamental, luni după amiază este de așteptat o nouă întâlnire a conducerii coaliției de guvernare, unde se va încerca o mediere a conflictului. În Guvern există nemulțumiri și din partea PNL, dar și din partea UDMR, în legătură cu preconizatele ”tăieri” din administrație, dar cele două formațiunivor trece în cele din urmă peste orgolii și se vor alinia în spatele premierului. Singurii care nu fac scandal public, deși ”pe surse” numeroase nemulțuiri sunt reprezentanții USR. Ei îl urmează aproape necondiționat pe Ilie Bolojan, îi susțin reformele, conștienți fiind că nu vor găsi înțelegerile de acum la niciun alt premier, mai ales dacă acesta ar fi din partea PSD. De altfel, SD e formațiunea care încearcă să ”împingă” USR afară de la guvernare.