177696 – 16022026 – Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, organizată în marja Conferinței de Securitate de la München, alături de omologii din Ucraina și Republica Moldova.

Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declarația privind consolidarea rezilienței României, Republicii Moldova și Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică și cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei țări.

“Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală și adresăm nevoile concrete ale comunităților noastre istorice. Am anunțat în formatul conferinței de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securității cibernetice, Tripla Alianță Cibernetică, pentru că avem, şi în instituțiile publice și în mediul privat, experți și experiență și vrem să creștem poziționarea noastră internațională ca parteneri și furnizori de securitate în acest domeniu”, declară Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe al României.

Memorandumul de înțelegere, care vizează o mai bună colaborare în domeniul combaterii amenințărilor cibernetice, este dezvoltat și operaționalizat la nivelul Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică şi instituțiile omoloage și va intra în vigoare după semnarea planificată în această lună.

De asemenea, cei trei miniștri ai afacerilor externe au discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei și pentru a consolida și pentru viitor conectivitatea necesară creșterii regionale a industriilor noastre.

Ministrul român de externe a folosit platforma curentă pentru a aduce în atenție situația comunităților vorbitoare de limbă română din Ucraina, un subiect abordat constant în relația bilaterală la nivel înalt. Ministrul român a subliniat importanța asigurării educației în limba maternă, inclusiv în contextul reformei sistemului educațional și necesitatea continuării discuțiilor inițiate deja şi la nivelul ministerelor de educație pentru finalizarea unei soluții comun agreate până la punerea în practică în 2027 a noului set de reforme planificate.