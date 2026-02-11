UE pregătește o aplicație împotriva hărțuirii cibernetice

177654 – 11022026 – Planul de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice al Comisiei Europene urmărește să protejeze sănătatea mintală a copiilor și a adolescenților în mediul online din UE.

Acesta se bazează pe implementarea unei aplicații la nivelul UE prin care victimele hărțuirii online să poată primi cu ușurință ajutor, coordonarea abordărilor naționale în ceea ce privește combaterea comportamentului dăunător online și prevenirea hărțuirii cibernetice prin încurajarea unor practici digitale mai bune și mai sigure.

O aplicație la nivelul UE pentru raportarea hărțuirii cibernetice

Victimele hărțuirii cibernetice trebuie să aibă o modalitate clară și ușoară de a raporta hărțuirea și de a obține ajutor. Acesta este motivul pentru care un element esențial al planului de acțiune este lansarea unei aplicații accesibile și ușor de utilizat pentru raportarea hărțuirii cibernetice către o linie de asistență telefonică națională. Și mai important, aplicația va fi o modalitate prin care copiii și adolescenții vor putea primi sprijin și prin care vor putea stoca și trimite dovezi în condiții de siguranță. Comisia va elabora un model al aplicației, pe care statele membre îl pot utiliza ulterior pentru a-l adapta, a-l traduce și a-l conecta la serviciile naționale relevante.

Fiecare tânăr, oriunde ar fi în UE, ar trebui să fie protejat în mod egal împotriva hărțuirii cibernetice. Statele membre ar trebui să elaboreze planuri naționale cuprinzătoare și să utilizeze o perspectivă comună asupra hărțuirii cibernetice pentru a colecta și a compara datele. Acesta este un pas important către un front mai unit împotriva hărțuirii cibernetice.

Sunt deja în curs inițiative menite să protejeze și să capaciteze minorii în mediul online. Pentru a spori eficacitatea acestora în combaterea hărțuirii cibernetice, Comisia va identifica oportunități de a le perfecționa. Mai precis, va revizui orientările privind protecția minorilor în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (RSD) , cu scopul de a consolida măsurile pe care trebuie să le ia platformele online pentru a preveni expunerea minorilor la conținut dăunător și pentru ca acest tip de conținut să poată fi raportat cu ușurință, va adopta orientări în temeiul RSD privind notificatorii de încredere, pentru a clarifica rolul acestora în combaterea conținutului ilegal, inclusiv a conținutului ilegal folosit la hărțuirea cibernetică, va aborda problema hărțuirii cibernetice pe platformele de partajare a materialelor video, în cadrul evaluării și revizuirii în curs a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV), va sprijini punerea în aplicare efectivă a dispozițiilor Regulamentului privind inteligența artificială (IA) referitoare la practicile interzise în domeniul IA, cum ar fi deepfake-urile, inclusiv atunci când acestea sunt utilizate pentru hărțuire cibernetică și va facilita punerea în aplicare efectivă a obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind IA, inclusiv prin intermediul unui cod de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de IA, care poate fi utilizat în mod abuziv pentru hărțuire cibernetică.

Prevenirea hărțuirii cibernetice

Prevenirea hărțuirii cibernetice se va afla în centrul viitoarei revizuiri a orientărilor Comisiei adresate cadrelor didactice pentru promovarea alfabetizării digitale, ca parte a obiectivului mai larg de consolidare a competențelor digitale și de îmbunătățire a utilizării tehnologiilor digitale în cadrul uniunii competențelor .

În paralel, Comisia va extinde resursele și formarea privind hărțuirea cibernetică adresate școlilor, prin intermediul centrelor pentru un internet mai sigur și al platformei „Un internet mai bun pentru copii”

„Ziua pentru un internet mai sigur”

Comisia va continua să promoveze drepturile și starea de bine a copiilor în mediul online, dar și în afara acestuia, prin „Ziua pentru un internet mai sigur” .

Lansată în 2004 în UE, Ziua pentru un internet mai sigur este sărbătorită în prezent în aproximativ 160 de țări și teritorii din întreaga lume, pledând pentru o lume online mai sigură și mai bună pentru toți. Comisia Europeană își menține angajamentul de a consolida drepturile și starea de bine a copiilor atât în mediul online, cât și în afara acestuia, în întreaga Europă și la nivel mondial.

Comisia va pune în aplicare Planul de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice împreună cu statele membre, cu industria de profil, cu societatea civilă, cu organizațiile internaționale și cu copiii înșiși.

În paralel, Comisia lucrează la inițiative viitoare precum proiectul-pilot privind o soluție a UE de verificare a vârstei care să protejeze viața privată, viitorul act legislativ privind echitatea digitală, un grup de experți care să contribuie la activitatea Comisiei privind protecția copiilor în mediul online și o anchetă privind impactul platformelor de comunicare socială asupra sănătății mintale.

Se estimează că aproximativ unul din șase copii cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani declară că a fost victimă a hărțuirii cibernetice, iar cel puțin unul din opt copii recunoaște că i-a hărțuit cibernetic pe alții. Potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat anul trecut, mai mult de 9 din 10 europeni afirmă că este urgent ca autoritățile publice să acționeze pentru a proteja copiii în mediul online în ceea ce privește impactul negativ al platformelor de comunicare socială asupra sănătății lor mintale (93%), hărțuirea cibernetică și hărțuirea online (92%) și asigurarea unor mecanisme de restricționare a conținutului inadecvat vârstei (92 %).

Planul de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice a fost elaborat pe baza unei consultări specifice cu peste 6 000 de copii și a unei consultări publice mai ample.

Planul de acțiune se bazează pe instrumentele și pe normele deja existente care ajută la combaterea hărțuirii cibernetice.

Regulamentul privind serviciile digitale le impune platformelor online să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, de siguranță și de securitate online. Orientările privind protecția minorilor recomandă măsuri care să fie luate de platforme, precum asigurarea faptului că copiii pot bloca și/sau înceta complet comunicarea cu orice utilizator și că aceștia nu pot fi adăugați în grupuri fără consimțământul lor online.

Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale le impune platformelor de partajare a materialelor video să ia măsuri adecvate pentru a evita accesul minorilor la conținut dăunător, inclusiv la conținut aferent hărțuirii cibernetice.

Regulamentul privind inteligența artificială interzice sistemele care manipulează sau induc în eroare persoanele, inclusiv copiii, în moduri dăunătoare și stabilește norme privind etichetarea materialelor deepfake pentru a preveni înșelăciunea.

Planul de acțiune va spori vizibilitatea și raza de acțiune a resurselor disponibile prin intermediul rețelei de centre pentru un internet mai sigur , care oferă instrumente de sprijin pentru copii, pentru părinți, pentru îngrijitori, pentru cadrele didactice și pentru profesioniștii care acționează pe teren la nivel național, ca și prin intermediul platformei multilingve „Un internet mai bun pentru copii” . In 2025, circa 48 de milioane de cetățeni europeni au utilizat resursele centrelor pentru un internet mai sigur.