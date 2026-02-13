Un exercițiu pentru promovarea Forțelor pentru Operații Speciale

177674 – 13022026 – Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”, în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov, organizează în Poiana Brașov, în zilele de 14 și 15 februarie, Winter Bootcamp Challenge, un eveniment sportiv dedicat tuturor celor care vor să își testeze rezistența fizică și psihică împreună cu instructori din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale.

Pe parcursul a două zile, zona din apropierea Centrului de Agrement din Poiana Brașov va deveni o tabără de antrenament, unde tinerii pot avea parte de o experiență inspirată din pregătirea militară a FOS.

Competiția va avea trei etape (15 probe) – evaluarea performanței sportive, un circuit aplicativ-militar și tragere de precizie (cu echipament airsoft).

Până acum s-au înscris 200 de tineri, iar înscrierile continuă.

Bootcamp Challenge este un concept inițiat în urmă cu patru ani pe litoral, la Mangalia, pentru a promova cariera militară și specificul Forțelor pentru Operații Speciale.