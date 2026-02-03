177576 – 03022026 – O delegație parlamentară condusă de Sorin Grindeanu, se află în perioada 3-5 februarie într-o vizită oficială în Israel. Sunt programate întrevederi cu președintele Israelului Isaac Herzog, cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, cu Amir Ohana, președintele Knesset-ului, cu Eli Dellal, președintele Grupului parlamentar de prietenie Israel-România, precum și cu Preafericitul Theophilos III, Patriarhul Ortodox al Ierusalimului.

„Statul Israel este unul dintre cei mai importanți actori din politica internațională actuală și este un partener esențial pentru România în dezvoltarea unor proiecte majore în domeniul economic, în sectorul de apărare și în zona de cercetare-dezvoltare. Vrem să folosim expertiza de nivel înalt a companiilor israeliene mai ales pentru a accelera folosirea inteligenței artificiale în toate ramurile economiei românești‟, a declarat președintele Camerei Deputaților.

Șeful Camerei Deputaților va depune o coroană de flori la Memorialul Gal-Ed al soldaților căzuți și victimelor terorismului și va semna în Cartea de Onoare a Knesset-ului. De asemenea, va întreprinde o vizită la Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor și va semna în Cartea de Onoare.

Din delegație fac parte domnul deputat Silviu Vexler (grupul minorităților naționale, președinte al Federației Comunităților Evreiești din România), președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Statul Israel din Parlamentul României, înalt reprezentant al Parlamentului României pentru combaterea antisemitismului, deputatul Silvia Claudia-Mihalcea (PSD), secretarul Camerei Deputaților, deputatul Loránd-Bálint Magyar (UDMR), chestorul Camerei Deputaților, deputatul Alina-Ștefania Gorghiu (PNL), vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, deputatul Radu Mihaiu (USR), președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților, și Alexandru Florin Rogobete, ministrul Sănătății.