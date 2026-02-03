177584 – 03022026 – Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, în parteneriat cu Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”, sărbătorește Ziua Internațională a Cititului Împreună printr-un spectacol de muzică și lectură, susținut de elevii claselor I –VIII, într-un eveniment care îmbină armonios cuvântul scris cu expresia muzicală.

Evenimentul se va desfășura joi, 5 februarie 2026, de la ora 14:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București, din str. Tache Ionescu, nr. 4.

„Ziua Internațională a Cititului Împreună celebrează puterea lecturii ca act de comuniune, ca experiență care apropie generații, construiește punți între oameni și cultivă empatia, imaginația și spiritul critic. Cititul împreună înseamnă mai mult decât descoperirea unei povești – este un prilej de dialog, de împărtășire a emoțiilor și de formare a unor legături autentice. Prin această sărbătoare, se reafirmă rolul esențial al lecturii în dezvoltarea intelectuală și afectivă a copiilor și tinerilor, dar și în consolidarea unei comunități unite în jurul valorilor culturale.” – a declarat Ramona Mezei, manager Biblioteca Metropolitană București.

În cadrul programului, elevii vor lectura fragmente din cărți dedicate unor compozitori celebri, oferind publicului ocazia de a descoperi personalități marcante ale muzicii universale. Atmosfera va fi completată de recitaluri instrumentale la pian, vioară, flaut și chitară, interpretate de elevi ai Școlii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava”.