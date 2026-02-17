177709 – 17022026 – Pentru colecționarii de mărci poștale și pentru amatorii de previziuni ale destinelor personale, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 17 februarie a.c., o emisiune filatelică tradițională, Zodiacul chinezesc. Anul Calului de foc, având în componență o marcă poștală cu valoarea de 25 lei, un plic „prima zi” și o carte poștală maximă pentru pasionații de maximafilie.

Un detaliu ingenios al graficii timbrului este inserarea armonioasa a anului 2026 stilizat in coama nobilului animal.

Pe plicul „prima zi” a emisiunii este redată și o scenă imaginară de luptă a calului cu un dragon.

Dacă în conceptul chinezesc dragonii sunt ființe benefice care aduc noroc, în mitologiile vestice (greacă, celtică) sau în mitologia persană, dragonul (Zahhak) este malefic.

Calul este puternic, simbol al forței, ajutor de bază al luptătorilor de elită, purtându-i în biruință.

În mitologia europeană, un ostaș simbol al armatei române și al religiei, Sf. Mare Mucenic Gheorghe – ocrotitor al 12 țări, 2 regiuni și 41 de orașe – învinge în luptă un dragon care cerea tribut ființei umane, socotit și un simbol al răului, întruchipare a diavolului.

Cu 12 animale și 5 elemente, Anul Calului de Foc revine o dată la 60 de ani și tinde să aducă atât noroc, cât și ghinion.

În 2026, Anul Nou Chinezesc, celebrat în mod tradițional pe baza calendarului lunar, începe pe 17 februarie 2026 care se va încheia pe 20 februarie 2027 – „foc” fiind elementul și „cal” semnul zodiacal. Această combinație simbolizează energie și dinamism.

Calul simbolizează libertate, mișcare, curaj și dorința de progres. Este un semn care nu rămâne pe loc, ci caută mereu să avanseze și să exploreze noi orizonturi. Elementul Foc aduce pasiune, energie și impulsul de a acționa rapid, iar împreună, Calul și Focul formează un an în care oamenii devin mai hotărâți, mai curajoși și mai dornici să facă schimbări semnificative.

În astrologia chineză, Anul Calului de Foc este perceput ca o perioadă plină de oportunități, dar și de provocări, mai ales dacă energia nu este canalizată eficient. Este un an ideal pentru cei care își stabilesc obiective clare și sunt dispuși să muncească pentru a le transforma în realitate.

În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale zodiacale, corelat cu unul dintre cele cinci elemente: metal, lemn, apă, foc sau pământ. Aceste elemente se completează și se ciocnesc între ele, iar prin această interacțiune se crede că se promovează armonia, echilibrul și ordinea în lumea naturală.

Existența a cinci elemente și a 12 semne zodiacale dictează apariția oricărei combinații o dată la 60 de ani. Ultimul An al Calului de Foc, de exemplu, a fost 1966; În 2014, a fost Anul Calului de Lemn; 2002 a fost Anul Calului de Apă; 1990 a fost Anul Calului de Metal, iar 1978 a fost Anul Calului de Pământ.

Zodiacul chinezesc cuprinde 12 semne reprezentând animale, într-o ordine fixă: șobolan, bou, tigru, iepure, dragon, șarpe, cal, oaie, maimuță, cocoș, câine și porc.

Se spune că persoanele născute în anul Calului de Foc sunt hotărâte, proactive și pline de viață. Sunt încrezătoare și entuziaste la locul de muncă și sunt capabile să gestioneze simultan diverse probleme. Aceste persoane pline de energie prosperă în fața provocărilor și reușesc să facă față adversităților.

Anul Calului de Foc se preconizează a fi plin de descoperiri, inovații și schimbări rapide – mulți ghicitori prezic deja progrese tehnologice importante, în special în domeniile inteligenței artificiale și medicinei.

Oamenii sunt încurajați să-și urmeze visele în anul care vine, deoarece acesta va oferi multe oportunități de aur.

Emisiunea este disponibilă de marți, 17 Februarie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/