134 programe de formare profesională vor începe în aprilie 2026, la nivel național

178039 – 24032026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna aprilie 2026, 134 programe de formare profesională pentru un număr de 2.347 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: referent resurse umane – 257 de persoane; ajutor bucătar – 168 de persoane; agent de securitate – 137 de persoane; lucrător comercial – 136 de persoane; operator introducere, validare și prelucrare date – 131 de persoane; bucătar – 120 de persoane; coafor – 112 de persoane; îngrijitor spații verzi – 95 de persoane; cofetar – 87 de persoane; patiser – 81 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în județul Dâmbovița (pentru 231 de persoane), municipiul București (pentru 196 de persoane) și județul Brașov (pentru 150 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.