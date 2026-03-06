2025, anul cu cel mai mare număr de alerte europene rapide pentru produse nealimentare periculoase

2025, anul cu cel mai mare număr de alerte europene rapide pentru...

177871 – 06032026 – Comisia Europeană a prezentat raportul anual „Safety Gate”, privind sistemul european de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase.

În 2025, în sistemul „Safety Gate” au fost notificate 4.671 de alerte, cel mai mare număr de alerte înregistrat de la lansarea sistemului în 2003. Aceasta reprezintă o creștere de 13% față de 2024 și mai mult decât dublul numărului de alerte raportate în 2022.

Cele mai multe alerte vizează produse cosmetice (36%), urmate de jucării (16%), echipamente electrice (11%), iar late produse – 37%.

Produsele periculoase raportate pe Safety Gate pot prezenta toate riscurile care reprezintă o amenințare pentru sănătatea și siguranța umană. Aceasta include, de exemplu, sufocarea, strangularea și deteriorarea auzului sau a vederii și pericolele cauzate de substanțele chimice.

Riscurile pentru sănătatea și siguranța umană acoperă nu numai riscurile pentru sănătatea fizică, ci și riscurile pentru sănătatea mintală.

În 2025, riscul chimic a fost cea mai notificată categorie de risc de pe Safety Gate, reflectând, de asemenea, ponderea mare a alertelor de raportare privind produsele cosmetice. O mare parte din alertele care semnalează un risc chimic în produsele cosmetice (77%) au raportat că acest risc a fost cauzat de BMHCA(1.278 de alerte), cunoscută și sub numele de „Lilial“, un ingredient de parfum sintetic utilizat în diferite tipuri de produse cosmetice. BMHCA poate dăuna sistemului reproducător și poate provoca sensibilizarea pielii și este interzisă din martie 2022. Interdicția folosirii acestei substanțe se aplică și produselor cosmetice comercializate înainte de 2022.

Autoritățile naționale au început, de asemenea, să notifice oja care conține oxid de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfină (TPO), imediat după ce a fost interzisă în produsele cosmetice în septembrie 2025. TPO poate dăuna sistemului reproducător, poate dăuna sănătății copilului nenăscut și poate provoca reacții alergice ale pielii.

Alte substanțe chimice periculoase au fost detectate și în jucării și dispozitive electronice. Ftalații sunt încă foarte des detectați în jucăriile din plastic și în alte produse pentru copii. Ftalații pot dăuna sănătății prin deteriorarea sistemului reproducător. Plumbul se găsește foarte des pe lipituri și parafine clorurate cu lanț scurt (SCCP) din cabluri. Acestea prezintă un risc nu numai pentru sănătatea umană, ci și pentru mediu, deoarece sunt toxice pentru organismele acvatice la concentrații scăzute și se bioacumulează la animale sălbatice și la oameni.

Riscul legat de leziunile generale a fost, de asemenea, foarte frecvent găsit în alertele validate în 2025. Acestea au variat de la accidente în care sunt implicate autovehicule până la articole de îngrijire a copiilor sau jucării care nu protejează în mod adecvat copiii de cădere sau rănire.

Riscul de sufocare reprezintă, de asemenea, o parte importantă a alertelor Safety Gate. Acest risc este în principal pentru copiii mici, din cauza pieselor mici din jucării sau îmbrăcăminte, cum ar fi nasturii sau decorațiunile. Deoarece copiii mici au tendința de a duce lucruri în gură, pot înghiți bucățile mici și se pot sufoca. În cazul în care aceste bucăți mici sunt baterii mici sau buton, acest lucru poate fi fatal, din cauza reacției chimice cauzate de bateriile din interiorul tractului digestiv.

De asemenea, autoritățile naționale au înregistrat un număr record de acțiuni subsecvente, fiind notificate 5.794 de astfel de acțiuni (o creștere de 35 % față de 2024).

Din România au fost raportate două alerte pentru produce nealimentare periculoase vizând jucăriile, iar riscurile semnalate au fost sufocarea și deteriorarea vederii.

La nivel european, cele mai multe alerte validate pe Safety Gate în 2025 au vixat produse de proveniență China (2.268 de alerte).