Mark Rutte: România este în siguranță, vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO

178003 – 19032026 – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele român, Nicușor Dan, au avut o discuție azi la Bruxelles, la finalul căreia au făcut declarații comune de presă.

Mark Rutte a subliniat că țara noastră are un rol strategic în NATO, este un aliat vital pentru securitatea Alianței.

Secretarul general al NATO a apreciat sprijinul României în ceea ce privește Ucraina și contribuția țării noastre la asigurarea “unei posturi robuste la Marea Neagră”.

Putem conta pe România, iar România poate conta întotdeauna pe NATO – a subliniat Rutte, care a dat asigurări că țara noastră este în siguranță și că Alianța va apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO.

“Vom apăra ca alianță fiecare centimetru de teritoriu NATO. […] Conlucrăm îndeaproape cu ucrainenii pentru că prietenii noștri din Ucraina, din cauza războiului căruia trebuie să-i facă față, știu mult mai multe despre tehnologie și avem acest centru în care lucrăm cu ucrainenii pentru a dezvolta aceste capabilități. Am discutat astăzi cum putem să accelerăm aceste eforturi ca aliați, conlucrând pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO, cu România jucând un rol cheie” – a afirmat șeful NATO. Sursa: tvrinfo