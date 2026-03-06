33 de noi medicamente au intrat pe lista de gratuități și compensate

177868 – 06032026 – La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a actualizat lista medicamentelor gratuite și compensate cu 33 noi poziții.

Pentru alte 19 medicamente au fost extinse indicațiile terapeutice.

A fost introdus în sistem primul medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Național de Oncologie, destinate tratamentului pentru melanom, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, mielom multiplu, macroglobulinemie Waldenström, limfoame, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, tumori solide cu mutații genetice și tumori gastro-intestinale stromale (GIST).

Pentru 19 medicamente deja compensate vor fi extinse indicațiile terapeutice, ceea ce înseamnă că ele vor putea fi utilizate și pentru alte afecțiuni (trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică, sindrom Lennox-Gastaut (formă severă de epilepsie pediatrică), boala Niemann-Pick tip C, boala Still și artrită idiopatică juvenilă sistemică, alkaptonurie, nefropatie cu IgA, colită ulcerativă moderată sau severă, artrită psoriazică, artrită asociată entezitei și artrită psoriazică juvenilă, febră mediteraneană familială și sindroame autoinflamatorii rare, cancer pulmonar cu mutație BRAF, gliom la copii și adolescenți, limfom folicular recidivant sau refractar, cancer tiroidian diferențiat avansat și miastenia gravis generalizată și tulburări din spectrul neuromielitei optice.