177962– 16032026 – Consiliul General al Municipiului București a decis, la ultima ședință, înlocuirea produselor pirotehnice în cadrul manifestărilor care au loc în aer liber cu ocazia deiverselor evenimente cu jocuuri de lasere și lumini.

Cei care vor dori însă și vor obține aprobări pentru folosirea artificiilor vor trebui să scoată din buzunar 500 de lei pentru fiecare minut de spectacol.

Precizăm faptul că spectacolul pirotehnic va putea fi realizat doar de persoane autorizate și numai cu aprobări în prealabil. a votat restricționarea folosirii materialelor pirotehnice.

Autorizaţiile vor fi emise doar dacă artificiile sunt lansate în spații bine delimitate care nu afectează zonele de locuit, parcurile şi adăposturile de animale.