74.000  de români susțin inițiativa europeană pentru dreptul la avort sigur

177822– 02032026 – Comisia Europeană a adoptat o comunicare ca răspuns la inițiativa cetățenească europeană (ICE) „Vocea mea, alegerea mea: Pentru un avort sigur și accesibil” – „My Voice, My Choice”. „My Voice, My Choice” (prezentată Comisiei spre examinare la 1 septembrie 2025) solicită utilizarea fondurilor europene pentru a asigura acces sigur și legal la servicii de avort în Uniunea Europeană. Aceasta este a douăsprezecea inițiativă care primește un răspuns oficial din partea Comisiei de la lansarea inițiativelor cetățenești europene (ICE) în 2012.

Inițiativa a strâns peste 1,2 milioane de semnături la nivel european, dintre care aproximativ 74.000 din România, performanță care plasează țara noastră pe locul 5 în Uniune în ceea ce privește mobilizarea cetățenilor pentru dreptul la sănătate reproductivă.

După ce a analizat cu atenție inițiativa și având în vedere limitările aduse de tratatele UE competenței UE în domeniul sănătății publice, Comisia subliniază că statele membre se pot baza pe instrumentele existente ale UE pentru a îmbunătăți accesul egal la servicii de asistență medicală disponibile în mod legal și la prețuri accesibile, inclusiv la servicii de avort în condiții de siguranță, în special pentru femeile aflate în situații vulnerabile, indiferent de unde provin acestea în Europa.

Comisia a confirmat că pot fi utilizate fonduri europene pentru sprijinirea statelor membre în asigurarea accesului la servicii sigure și legale de avort. În același timp, executivul european a subliniat că politicile naționale de sănătate și organizarea serviciilor medicale rămân în responsabilitatea statelor membre.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 483.000 de avorturi nesigure au loc în Europa în fiecare an. Datele arată că peste 80% dintre spitalele publice din România nu oferă servicii de întrerupere de sarcină, deși procedura este legală. În lipsa accesului în sistemul public, femeile sunt direcționate către sectorul privat, unde costurile pot ajunge frecvent între 800 și 1.000 de euro, sume prohibitive pentru multe dintre ele.

Inițiativa „My Voice, My Choice” nu impune modificări legislative statelor membre.