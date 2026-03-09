Acasă Anchete Interne A început, oficial, restructurarea în prefecturi

A început, oficial, restructurarea în prefecturi

Prefectura Bucuresti

 177891 – 09032026 – Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui act normativ.

În acest scop, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026 privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile art. XLV alin. (2) din OUG nr. 7/2026 potrivit cărora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ministerul coordonator emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente instituției prefectului.

La stabilirea noilor scheme, au fost avute în vedere criterii obiective precum numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect, numărul UAT-urilor existente în cadrul fiecărui județ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte, populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora, problemele și dificultățile cu care se confruntă, raportat la arealul geografic, volumul activităților legate de legile proprietății etc.

În consecință, schemele actuale de personal ale Instituțiilor Prefectului se prezintă astfel:

Instituția Prefectului județul Număr posturi
Covasna 33
Giurgiu 33
Ilfov 33
Bistrița-Năsăud 34
Călărași 34
Mehedinți 34
Sălaj 34
Tulcea 34
Bihor 35
Botoșani 35
Brăila 35
Buzău 35
Caraș-Severin 35
Dâmbovița 35
Hunedoara 35
Harghita 35
Ialomița 35
Mureș 35
Neamț 35
Satu Mare 35
Sibiu 35
Teleorman 35
Vaslui 35
Vâlcea 35
Vrancea 35
Alba 36
Arad 36
Brașov 36
Gorj 36
Maramureș 36
Argeș 37
Bacău 37
Dolj 37
Galați 37
Olt 37
Prahova 37
Suceava 37
Cluj 39
Constanța 39
Iași 39
Timiș 39
Municipiul București 45

Ministerul Afacerilor Interne – prin subsecretarul de stat coordonator – va coopera în continuare cu prefecții și subprefecții pe bază de dialog și sprijin instituțional pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026 și o tranziție funcțională în fiecare Instituție a Prefectului.

 

 