A început, oficial, restructurarea în prefecturi

177891 – 09032026 – Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui act normativ.

În acest scop, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026 privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile art. XLV alin. (2) din OUG nr. 7/2026 potrivit cărora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ministerul coordonator emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente instituției prefectului.

La stabilirea noilor scheme, au fost avute în vedere criterii obiective precum numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect, numărul UAT-urilor existente în cadrul fiecărui județ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte, populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora, problemele și dificultățile cu care se confruntă, raportat la arealul geografic, volumul activităților legate de legile proprietății etc.

În consecință, schemele actuale de personal ale Instituțiilor Prefectului se prezintă astfel:

Instituția Prefectului județul Număr posturi Covasna 33 Giurgiu 33 Ilfov 33 Bistrița-Năsăud 34 Călărași 34 Mehedinți 34 Sălaj 34 Tulcea 34 Bihor 35 Botoșani 35 Brăila 35 Buzău 35 Caraș-Severin 35 Dâmbovița 35 Hunedoara 35 Harghita 35 Ialomița 35 Mureș 35 Neamț 35 Satu Mare 35 Sibiu 35 Teleorman 35 Vaslui 35 Vâlcea 35 Vrancea 35 Alba 36 Arad 36 Brașov 36 Gorj 36 Maramureș 36 Argeș 37 Bacău 37 Dolj 37 Galați 37 Olt 37 Prahova 37 Suceava 37 Cluj 39 Constanța 39 Iași 39 Timiș 39 Municipiul București 45

Ministerul Afacerilor Interne – prin subsecretarul de stat coordonator – va coopera în continuare cu prefecții și subprefecții pe bază de dialog și sprijin instituțional pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026 și o tranziție funcțională în fiecare Instituție a Prefectului.