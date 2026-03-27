Academia Română și Academia de Științe a Republicii Moldova lansează Consiliul Academic Român

178069 – 27032026 – Academia Română și Academia de Științe a Republicii Moldova au înființat Consiliul Academic Român, o platformă comună de cooperare științifică și culturală.

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române: Documentele prevăd că toată activitatea Consiliului se desfășoară sub coordonarea Academiei Române – care nu e a mea, nu e a dumneavoastră, e a națiunii române în întregimea ei – și structurile de funcționare sunt stabilite. Rămâne ideea de a vedea sub ce formă și cât de repede vom putea pune în practică această idee de a crea o Academie Română pentru cele două state deocamdată românești. Am vrea să reașezăm academismul în România, structurile de cercetare în România pe acea treaptă a societății pe care merită să fie.

Activitatea noii structuri va contribui în mod concret la elaborarea de analize, studii și recomandări privind teme majore de interes public și se va implica în susținerea unui spațiu comun al științei și culturii românești, integrat în circuitul european și internațional.

Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova: Și iată, astăzi, noi practic punem bazele unei platforme care să ajute la crearea unui spațiu cultural, științific, un spațiu al spiritualității românești.

Din Consiliul Academic Român vor face parte și patru academii din țara noastră reprezentând științele juridice, medicale, tehnice și agricole și silvice.

În data de 5 aprilie se încheie al doilea mandat de președinte al Academiei Române al lui Ioan Aurel Pop.