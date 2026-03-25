Acord de liber schimb UE – Australia

178045 – 25032026 – UE și Australia au anunțat adoptarea unui parteneriat revoluționar pentru securitate și apărare.

De asemenea, au încheiat negocierile pentru un acord de liber schimb ambițios și echilibrat și au convenit să lanseze negocieri oficiale pentru asocierea Australiei la Orizont Europa – cel mai mare program de finanțare pentru cercetare și inovare din lume.

Textul final al acordului de liber schimb a fost convenit în cadrul unei reuniuni a liderilor la Canberra între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese.

Parteneriatul pentru securitate și apărare a fost semnat virtual de Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Kaja Kallas și de viceprim-ministrul și ministrul apărării din Australia, Richard Donald Marles, precum și de ministrul afacerilor externe din Australia, Penny Wong, la 18 martie 2026.