Acordul de mediu pentru Hidrocentrala Surduc–Siriu mai întârzie

178043 – 25032026 – Comitetul de Analiză Tehnică organizat la nivelul Ministerului Mediului a luat decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc–Siriu”, amplasat pe râul Bâsca Mare, în județele Buzău și Covasna. Proiectul de acord cuprinde numeroase măsuri suplimentare pentru protecția mediului și a comunităților din zonă, față de ce era inițial menționat în documente.

Proiectul a fost pus în transparență decizională.

Analizele realizate au condus la definirea unui set extins de măsuri obligatorii pentru prevenirea, reducerea și monitorizarea impactului asupra mediului, aplicabile atât în etapa de execuție a lucrărilor rămase, cât și în perioada de operare. Acestea includ asigurarea unui debit ecologic pe râul Bâsca Mare în aval de barajul Surduc, măsuri pentru menținerea și îmbunătățirea conectivității longitudinale a cursului de apă, precum și monitorizarea continuă a parametrilor de mediu prin sisteme automate, cu publicarea datelor în timp real și transmiterea acestora către Administrația Națională „Apele Române”.

În completare, titularul proiectului are obligația de a elabora un studiu dedicat lucrărilor necesare pentru evitarea pagubelor și pentru asigurarea accesului la apă ale comunităților riverane. Dacă studiul va conține și măsuri de compensație care trebuie realizate pentru ca locuitorii din zonele riverane să aibă acces la apă, măsurile sunt obligatoriu de îndeplinit înainte de a se emite autorizația de gospodărire a apelor și pentru punerea în funcțiune a obiectivului.

Decizia vizează finalizarea unor lucrări începute anterior anului 1990, în baza Decretului nr. 294/1981, și include punerea în funcțiune a treptei Surduc–Nehoiașu, prin instalarea unui grup hidroenergetic de 55 MW în cadrul CHE Nehoiașu II. Finalizarea investiției va conduce la o producție suplimentară estimată la 152 GWh/an de energie electrică din surse regenerabile, precum și la creșterea capacității de stocare a energiei prin utilizarea lacului de acumulare, cu un volum total de aproximativ 400.000 m³.