178017 – 21032026 – Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a participat la Adunarea Generală a Sindicatului Funcționarilor Publici Parlamentari și al Personalului Contractual din cadrul instituției. În intervenția sa, președintele AEP a transmis un mesaj ferm privind necesitatea reformării instituției, în contextul obligației de reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, prevăzută de Ordonanța nr. 7/2026. Acesta a subliniat că măsurile nu se vor limita la ajustări punctuale, ci vor viza o reorganizare profundă, menită să elimine disfuncționalitățile și să impună standarde clare de eficiență și responsabilitate.

Reorganizarea instituției presupune dimensionarea strictă a personalului pe criterii obiective la nivel teritorial, precum și reducerea semnificativă a funcțiilor de conducere la nivel central, inclusiv desființarea posturilor de directori adjuncți și restructurarea aparatului central.

Totodată, președintele AEP a anunțat măsuri concrete de reducere a cheltuielilor, inclusiv limitarea strictă a consumului de combustibil, utilizarea riguroasă a resurselor instituției și eliminarea oricăror practici care nu pot fi justificate din perspectiva interesului public.

În același timp, a fost transmis un mesaj clar privind disciplina în muncă: toți angajații au obligația de a respecta fără abatere normele de conduită profesională și prevederile Codului administrativ și ale Legii nr. 7/2004 privind statutul funcționarilor publici parlamentari. Președintele AEP a subliniat că abaterile, inclusiv utilizarea nejustificată a concediilor medicale sau nerespectarea programului și atribuțiilor de serviciu, nu vor fi tolerate.

În cadrul întâlnirii, a fost prezentat proiectul regulamentului de organizare și funcționare al instituției, aflat în dezbatere publică până la data de 22 martie, precum și metodologia de examen pentru ocuparea funcțiilor din structurile teritoriale. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu a cerut implicare și responsabilitate din partea întregului personal în procesul de modernizare a instituției, subliniind importanța unui dialog deschis, constructiv și argumentat cu angajații, în care opiniile și propunerile acestora să fie ascultate și valorificate, astfel încât deciziile adoptate să reflecte nevoile reale ale instituției și să contribuie la eficientizarea activității acesteia.

De asemenea, au fost abordate prioritățile legislative ale instituției, respectiv modificarea și completarea cadrului legal privind finanțarea partidelor politice și elaborarea unui Cod electoral