Alarmă de la Europol: Propaganda extremistă se mută în pe platformele audio

178001 – 19032026 – Europol a coordonat a amplă acțiune care a vizat propaganda teroristă partajată prin conținut audio, desfășurată pe 17.298 de adrese URL pe 40 de platforme online. Combinat, conținutul audio din aceste link-uri reprezintă mai mult de 1.100 de ore (echivalentul a 47 de zile de ascultare continuă). Operațiunea s-a concentrat pe propaganda audio teroristă folosită de grupuri din spectrul ideologic, inclusiv rețele jihadiste și violente de extremă dreaptă.

Acțiunea a fost inițiată și coordonată de Europol împreună cu Ungaria, dar a inclus anchetatori din 13 țări: Belgia, Danemarca, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Portugalia, Serbia, Slovenia, Spania și Suedia.

În urma demersurilor efectuate de autorități, până acum s-a reușit ștergerea a 77% din conținutul vizat.

Conținutul suspectat de terorism includea discursuri ale liderilor teroriști, cântece care lăudau actele violente, cântece islamice folosite frecvent în propaganda jihadistă (nashide).

Propaganda extremistă se mută din ce în ce mai mult pe platformele audio

Acțiunea a fost lansată ca răspuns la prezența tot mai mare a conținutului terorist pe platformele de partajare audio.

Spre deosebire de videoclipuri sau imagini, propaganda audio este adesea mai dificil de moderat. Identificarea mesajelor extremiste necesită expertiză lingvistică și înțelegere contextuală, permițând unui astfel de conținut să circule pentru perioade lungi de timp fără a fi detectat. Acest lucru poate crea un punct mort online, propaganda teroristă și extremistă rămânând ușor accesibilă persoanelor vulnerabile la radicalizare.

Muzica și cântecele fac parte de multă vreme din strategiile de propagandă teroristă. Grupurile extremiste le folosesc în mod deliberat ca un instrument psihologic puternic pentru a influența publicul. Cântecele sunt concepute pentru a declanșa răspunsuri emoționale, pentru a evoca furie sau nemulțumire și pentru a glorifica sacrificiul și martiriul. Ele întăresc, de asemenea, identitatea de grup prin narațiuni care descriu o luptă între “us” și “them”, promovând puritatea ideologică sau religioasă și loialitatea față de cauză.

În același timp, muzica poate servi ca un punct de intrare mai blând în ecosistemele extremiste online. În comparație cu discursurile ideologice evidente, cântecele pot părea mai degrabă culturale sau inspiraționale decât explicit politice, permițând mesajelor extremiste să ajungă la un public mai larg.

Propaganda audio este din ce în ce mai recunoscută ca un instrument puternic de radicalizare. La începutul acestui an, un expert IRU al UE a depus mărturie în instanța din Suedia cu privire la rolul nashidelor în radicalizarea unui suspect de terorism, subliniind modul în care un astfel de conținut poate influența indivizii și poate consolida narațiunile extremiste. Suspectul a fost găsit vinovat de infracțiuni de terorism pentru pregătirea unui atac la Stockholm în vara lui 2025.