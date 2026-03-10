Altă tentativă de fraudă prin scheme de investiții online în numele Hidroelectrica

177898 – 10032026 – Hidroelectrica atrage atenția că în mediul online au apărut reclame și platforme care utilizează în mod abuziv numele, identitatea vizuală sau imaginea companiei pentru a promova presupuse oportunități de investiții, precum platforma denumită „Hidroelectrica Edge”.

Hidroelectrica subliniază că aceste platforme nu aparțin companiei și nu au nicio legătură cu activitatea sau cu ofertele acesteia. Astfel de inițiative reprezintă tentative de fraudă online prin care utilizatorii sunt încurajați să transfere bani sau să furnizeze date personale și bancare, fiind atrași prin promisiuni de câștiguri rapide sau garantate.

Hidroelectrica nu solicită investiții prin platforme online promovate pe rețelele sociale, prin reclame sponsorizate sau prin mesaje telefonice . De asemenea, compania nu solicită transmiterea de date personale sau bancare prin intermediul unor astfel de canale.

Singurul website oficial al companiei este www.hidroelectrica.ro, iar toate informațiile oficiale despre activitatea, proiectele sau comunicările publice ale companiei sunt publicate exclusiv pe site-ul și pe canalele oficiale de comunicare ale Hidroelectrica.

Se recomandă prudență față de ofertele de investiții promovate online care utilizează în mod neautorizat numele Hidroelectrica sau al altor companii cunoscute și care promit câștiguri mari, rapide și garantate. Astfel de scheme pot include reclame înșelătoare, materiale video manipulate sau utilizarea imaginii unor persoane publice din conducerea companiei pentru a crea aparența de legitimitate.

Hidroelectrica încurajează utilizatorii care întâlnesc astfel de conținuturi să le raporteze pe platformele unde apar și să evite accesarea sau introducerea de date personale pe site-uri suspecte.

Compania cooperează cu autoritățile competente pentru a limita impactul acestor tentative de fraudă și pentru a proteja publicul împotriva utilizării neautorizate a numelui și imaginii sale.