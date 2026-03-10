Amenințări cu blocarea votului de budget

177903 – 10032026 – Iulian Lorincz (USR) a declarat la Prima News că bugetul Capitalei nu va fi adoptat până când referendumul din noiembrie 2024 nu va fi pus în aplicare, susţinând că proiectul poate fi implementat prin legea iniţiată de Cătălin Drulă. Decizia vine după ce Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind centralizarea bugetului municipal, iar Camera Deputaţilor urmează să fie forul decizional. USR ameninţă că va ţine ferm poziţia până când resursele Capitalei vor fi administrate integrat şi repartizate pe criterii de performanţă şi necesitate, conform voinţei bucureştenilor exprimată prin referendum.

Deputatul Lorincz se agață și de o declarație pe care ar fi făcut-o președintele Nicușor Dan potrivit căreia acesta nu va promulga Bugetul de Stat dacă acesta nu va include și prevederile referendumului.

Numai că Lorincz nu precizează că eventualul blocaj la vot cu care amenință USR nu va conta în Parlament având în Vedere procentele obținute în alegeri și nici faptul că președintele României nu poate refuza promulgarea unei legi decât o singură data.

Legea inițiată de deputatul de Timiș Cătălin Drulă, fost candidat la Primăria Capitalei, nu va fi votată e PSD, având în Vedere animozitățile în creștere dintre cele două partide.

În 2021, USR a blocat bugetul Capitalei propus de Nicușor Dan, invocând veniturile supraevaluate.

În plus, în coaliția de guvernare există tensiuni legate de modul în care Ministerul de Finanțe încearcă să salveze Primăria Capitalei încercând să ia bani de la alte UAT-uri din țară pentru a-i achita stinge datoriile. În spațiul public au apărut înregistrări din care reise că inclusive liderul USR, Diminic Fritz, s-a opus unui astfel de mechanism.