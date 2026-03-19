Ana Blandiana: Ura care circulă pe rețelele de socializare este consecința lipsei de cultură

Ana Blandiana: Ura care circulă pe rețelele de socializare este consecința lipsei...

178002 – 19032026 – Invitată în cadrul emisiunii „Oameni și idei” la Radio România Iași, scriitoarea Ana Blandiana trage un semnal de alarmă asupra amplificării discursului urii și a manipulării în spațiul virtual, fenomene care subminează coeziunea socială și distorsionează realitatea.

Analiza critică a scriitoarei survine în contextul campaniei „Stai Sigur pe Net„, desfășurată de Radio România pentru promovarea siguranței digitale.

Ana Blandiana a explicat cum viteza de propagare a informației și lipsa filtrelor critice au transformat mediul online într-un spațiu de risc. Potrivit acesteia, ura care circulă pe rețelele de socializare este o consecință directă a lipsei de cultură și a ceea ce a numit „vulgaritatea sufletului”.

„E clar că rețelele (sociale), care ar fi putut fi o legătură minunată între oameni, s-au transformat în ceva extraordinar de toxic, incontrolabil și manipulabil”, a subliniat Ana Blandiana.

Cultura civică vs. Manipularea digitală

Scriitoarea a atras atenția că absența unei culturi civice solide lasă loc manipulării, facilitând deformarea percepției asupra realității. Aceste vulnerabilități identificate de Ana Blandiana reprezintă puncte centrale de interes și în campania „Stai Sigur pe Net”.

Inițiativa Radio România completează acest semnal de alarmă prin măsuri concrete:

Informare : Promovarea bunelor practici în mediul online.

: Promovarea bunelor practici în mediul online. Responsabilizare : Încurajarea utilizării conștiente a internetului de către toate categoriile de public.

: Încurajarea utilizării conștiente a internetului de către toate categoriile de public. Prevenție: Creșterea nivelului de conștientizare a riscurilor digitale pentru a asigura o navigare sigură.