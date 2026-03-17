ANAF dă pe mâna ANI încă 5 funcționari care reprezentau și instituția, și firme

177977– 17032026 – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat cinci funcționari, din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași, care se aflau în situații de incompatibilitate.

Funcționarii dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce exercitau atribuții specifice funcției deținute în cadrul ANAF.

Potrivit legii, un funcționar public nu poate fi, în acelaşi timp, mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu funcția sa. Cei cinci angajați nu au respectat aceste prevederi, fiind implicați în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabili pe care îi reprezentau.

Având în vedere gravitatea situației, ANAF va sesiza Agenția Națională de Integritate (ANI).