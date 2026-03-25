ANAF își face platformă de licitații

178048 – 25032026 – ANAF și Ministerul Finanțelor lansează platforma digitală „eLicitațiiANAF”, dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație.

Noua platformă, disponibilă începând cu data de 30 martie 2026, facilitează accesul publicului la informații despre bunurile care urmează să fie valorificate online. Până în prezent, valorificarea acestor bunuri se realiza prin licitații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

Orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar și fără a deține un cont S.P.V., însă pentru participarea la licitație este necesară deschiderea unui cont în S.P.V..