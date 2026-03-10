ANCOM adoptă Strategia de reglementare a serviciilor poștale pentru perioada 2026 – 2029

177905 – 10032026 – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a adoptat Strategia de reglementare poștală pentru perioada 2026 – 2029. Documentul urmărește consolidarea unui cadru de reglementare eficient și predictibil, care să susțină dezvoltarea unui sector poștal competitiv și orientat către nevoile utilizatorilor, într-un context dinamic, marcat de digitalizare accelerată și de creșterea comerțului electronic. Strategia este disponibilă aici.

Evoluții și perspective în piața poștală

Românii beneficiază de servicii poștale dinamice și competitive. În tranziția la societatea Gigabit, corespondența pe hârtie devine treptat un serviciu de nișă, în timp ce livrarea comenzilor online satisface tot mai multe dintre nevoile cetățenilor și susține dezvoltarea sectorului poștal.

Traficul de colete și-a accelerat creșterea și a depășit, în premieră, traficul de corespondență începând cu anul 2024. Astfel, în 2024 s-au înregistrat 335 de milioane de colete, comparativ cu 267 de milioane de trimiteri de corespondență. De asemenea, ritmul investițiilor s-a intensificat, iar veniturile totale din servicii poștale au continuat să crească, ajungând la aproape 6,5 miliarde de lei în 2024. Dacă ritmurile actuale de creștere se mențin, valoarea sectorului poștal din România are toate premisele să depășească, în perioada 2029 – 2030, valoarea sectorului comunicațiilor electronice.

La nivel european, Comisia Europeană a inițiat reforma cadrului de reglementare aplicabil serviciilor poștale și urmărește modernizarea Directivei serviciilor poștale și a Regulamentului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, pentru a reflecta noile realități economice și digitale. În acest context, Strategia ANCOM încurajează adaptarea cadrului național la noile tendințe din piață, în beneficiul utilizatorilor și al dezvoltării sustenabile a sectorului.

Direcțiile de acțiune ale ANCOM

Strategia de reglementare a serviciilor poștale pentru perioada 2026 – 2029 stabilește principalele direcții de acțiune ale ANCOM, care includ măsuri prin care Autoritatea:

promovează reforme ale cadrului legislativ în domeniul serviciilor poștale, care să reflecte specificul și prioritățile naționale în contextul reformei cadrului european;

promovează concurența pe piața serviciilor poștale prin utilizarea instrumentelor disponibile pentru diagnosticarea dinamicii concurențiale și pentru monitorizarea pieței, astfel încât să poată fi alese soluțiile adecvate;

actualizează și aplică măsurile pentru asigurarea cadrului de furnizare a serviciului universal poștal până în 2029. Adaptarea serviciului universal la noile modele de consum și livrare presupune revizuirea cadrului european și, ulterior, a celui național, pentru a reflecta realitățile societății Gigabit și a asigura acces echitabil la servicii pentru toți utilizatorii;

susține modalitățile inovatoare de livrare, în contextul creșterii traficului de bunuri;

abordează vulnerabilitățile asociate sectorului, precum traficul cu bunuri ilegale realizat prin coletele poștale și securitatea cibernetică a rețelelor poștale;

implementează instrumente adecvate pentru mobilizarea utilizatorilor de servicii poștale;

valorifică oportunitățile de monitorizare a unor aspecte suplimentare, precum sustenabilitatea de mediu a furnizării serviciilor poștale din România.

Strategia 2026 – 2029 reflectă angajamentul ANCOM de a adapta cadrul de reglementare la transformările din piață, astfel încât serviciile poștale să rămână accesibile, sigure și relevante pentru utilizatori și să contribuie la dezvoltarea unui sector poștal modern și competitiv.