ANCOM încearcă să conștientizeze dezvoltatorii de jocuri video din România cu responsabilitatea față de minori

178006 – 20032026 – ANCOM a organizat joi, 19 martie, un workshop dedicat aplicării Regulamentului privind serviciile digitale de către dezvoltatorii de jocuri video de la noi din țară. Experții Autorității au prezentat atât obligațiile DSA impuse în sarcina platformelor online și furnizorilor de servicii de găzduire, cât și rolul coordonatorului serviciilor digitale în România.

Au participat atât reprezentanți ai RGDA (Patronatul dezvoltatorilor de jocuri video din România), care reunește peste 60 de companii dezvoltatoare de jocuri video din țara noastră, cât și reprezentanți ai industriei de la nivel european și naţional.

Aplicarea Regulamentului DSA de către dezvoltatorii de jocuri video din România

În funcție de interacțiunea pe care o permite fiecare joc video (de exemplu, dacă permite comunicarea între mai mulți jucători sau permite particularizarea și/sau adăugarea de elemente realizate de către jucători, care sunt puse la dispoziția celorlalți participanți la joc), dezvoltatorii de jocuri video pot fi considerați platforme online, conform definiției din Regulamentul DSA.

Pentru a veni în întâmpinarea categoriilor de furnizori a căror activitate intră în sfera de reglementare a DSA, ANCOM a pus la dispoziția celor interesați un chestionar online , cu ajutorul căruia companiile care furnizează servicii destinate societății informaționale pot autoevalua aplicarea Regulamentului DSA la serviciile pe care le furnizează. Acesta este un prim pas pentru determinarea obligațiilor care le revin conform actului legislativ european.

În cadrul workshopului au fost discutate și aspecte privind obligațiile platformelor online privind protecția minorilor, obiectiv de politică important la nivelul Uniunii Europene. Se poate considera că o platformă online este accesibilă minorilor atunci când condițiile sale generale de utilizare le permit minorilor să utilizeze serviciul, când serviciul său este direcționat către minori sau este utilizat în mod predominant de aceștia sau când furnizorul are cunoștință în alt mod de faptul că unii dintre destinatarii serviciului său sunt minori, de exemplu, deoarece prelucrează deja în alte scopuri date cu caracter personal ale destinatarilor serviciului său din care reiese vârsta acestora.