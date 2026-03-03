ANCOM participă la Congresul Mondial al Comunicațiilor Mobile

177841 – 03032026 – ANCOM participă la Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), unul dintre cele mai importante evenimente globale dedicate industriei telecomunicațiilor și tehnologiei.

În prima zi a evenimentului, președintele ANCOM a avut o întrevedere cu Goga Gulordava, noul președinte al ComCom, autoritatea de reglementare din Georgia. Discuțiile s-au concentrat asupra implementării Memorandumului de Înțelegere semnat de cele două autorități în octombrie 2025, precum și pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul reglementării comunicațiilor electronice.

Delegația ANCOM a participat, totodată, la sesiunea „Connecting a World in Motion”, organizată în cadrul programului ministerial al MWC 2026. Panelul a reunit lideri din guverne, industrie și organizații multilaterale, pentru a reflecta asupra modalităților de consolidare a cooperării globale în domeniul politicilor digitale și a colaborării public–private, într-un context marcat de competiție geopolitică intensă și schimbări accelerate. Printre vorbitori s-au numărat Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE, Doreen Bogdan – Martin, Secretarul General ITU și Brendan Carr, Președintele Federal Communications Commission (FCC).

În marja panelului, delegația ANCOM a avut o scurtă întâlnire cu Brendan Carr, în cadrul căreia au fost discutate aspecte concrete privind colaborarea dintre cele două autorități, în baza parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

Programul primei zile a inclus și o vizită la pavilionul României din cadrul MWC 2026, unde reprezentanții ANCOM au discutat cu companiile românești prezente și s-au familiarizat cu produsele și soluțiile inovatoare dezvoltate de acestea.

Ulterior, delegația a vizitat standurile unor producători internaționali de echipamente și infrastructură telecom, pentru a analiza cele mai recente evoluții tehnologice din domeniu.

Delegația ANCOM a avut cu o întâlnire cu Președinta SpaceX, Gwynne Shotwell, și cu Vicepreședintele companiei, David Goldman, în cadrul căreia au fost discutate proiecte de cooperare de interes comun, fiind reiterate oportunitățile pe care România le oferă, din perspectiva mediului de reglementare, resursei umane de înaltă pregătire tehnică și facilităților pentru investiții străine.

Pe tot parcursul prezenței la MWC 2026, delegația ANCOM este însoțită și beneficiază de sprijinul Consulatului General al României la Barcelona.