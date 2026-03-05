ANI: Publicarea Raportului de activitate al Agenției pentru anul 2025

177864 – 05032026 – Agenția Națională de Integritate (ANI) a publicat Raportul anual privind activitatea desfășurată în anul 2025, document care evidențiază creșterea eficienței activității de evaluare, utilizarea extinsă a instrumentelor digitale și consolidarea mecanismelor de prevenire a conflictelor de interese în sectorul public.

Raportul poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea „Resurse – Rapoarte – Rapoarte de activitate”, disponibilă la adresa https://integritate.eu/resurse/rapoarte/ sau direct la următorul link: Raportul anual privind activitatea desfășurată în anul 2025.

În anul 2025, inspectorii de integritate cu atribuții de evaluare au înregistrat o creștere de 58% a numărului de obiecte finalizate per inspector, ceea ce reflectă eficientizarea activității de evaluare.

Digitalizarea proceselor interne a contribuit semnificativ la aceste rezultate. Sistemul de analiză big-data utilizat în cadrul Agenției a facilitat:

soluționarea a 21 de situații de incompatibilitate;

identificarea a 15 persoane care ocupau funcții în mod nelegal și eliberarea acestora din funcții.

Prin intermediul sistemului PREVENT, destinat prevenirii conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice, Agenția a emis 15 avertismente de integritate aferente unor proceduri cu o valoare totală de 241.820.873,07 RON (peste 47 milioane euro), contribuind la prevenirea conflictelor de interese în atribuirea contractelor de achiziții publice.

Raportul evidențiază, de asemenea, evoluția aplicării cadrului legal privind protecția avertizorilor în interes public, reflectată prin:

monitorizarea a 380 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată;

45 de interacțiuni directe cu avertizori;

consilierea a 117 entități publice și private privind aplicarea cadrului legal.

În paralel, activitatea de gestionare a declarațiilor de avere și interese s-a menținut la un nivel ridicat. În anul 2025 au fost înregistrate 846.719 declarații depuse de 355.378 de deponenți unici, acestea fiind analizate automat prin intermediul sistemului intern de tip big-data.

Mai multe informații privind activitatea desfășurată de Agenția Națională de Integritate sunt disponibile în Raportul anual.