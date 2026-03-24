Aproape o tonă de insecticid fără acte, confiscată la Satu Mare, patru persoane cercetate penal

178040 – 24032026 –Polițiștii de frontieră sătmăreni au descoperit și confiscat aproximativ 670 de litri și 250 de kilograme de insecticid, fără documente justificative, în valoare totală de 300 lei. Un autovehicul folosit pentru transportul substanțelor a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar patru cetățeni români sunt cercetați acum pentru săvârșirea infracțiunii de trafic cu produse sau substanțe toxice.

În data de 22 martie a.c., în jurul orei 16.30, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, aflați în misiune în zona de responsabilitate, au oprit pentru control, în localitatea Săbișa (județul Maramureș), un microbuz înmatriculat în țara noastră. Mașina era condusă de către un tânăr de 24 de ani, domiciliat în județul Maramureș

La controlul efectuat asupra mijlocului de transport, în interiorul acestuia, colegii noștri au descoperit 160 de litri de insecticid lichid și 19 kilograme insecticid pulbere, de proveniență ucraineană, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative

Întreaga cantitate de substanțe, în valoare de 17.900 lei, a fost ridicată în vederea confiscării

În continuarea cercetărilor efectuate în acest caz, în cursul zilei de 23 martie a.c., a fost emisă, de către organele de poliție judiciară, o ordonanță de percheziție asupra unui mijloc de transport, înmatriculat în Ucraina, care era staționat într-o benzinărie din localitatea Livada, județul Satu Mare. În interiorul acesteia, polițiștii de frontieră au descoperit 345 de litri de insecticid lichid, dar și 238 de kilograme de insecticid granule. Întreaga cantitate de substanțe și mijlocul de transport au fost duse la sediul instituției de către colegii noştri, pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, în aceeași zi, în jurul orei 13.30, polițiștii de frontieră din cadrul STPF Satu Mare au oprit pentru control, în localitatea Livada, alte trei autovehicule, înmatriculate în România și conduse de cetățeni români, doi bărbați și o femeie, care transportau, fără documente justificative, 164 de litri de insecticid lichid, provenit din Ucraina.

Întreaga cantitate de substanțe descoperită în cele trei mașini (164 de litri) a fost ridicată în vederea confiscării de către polițiștii de frontieră sătmăreni.

În toate aceste cazuri au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de trafic cu produse sau substanțe toxice, urmând ca la finalul cercetărilor să fie dispuse măsuri în consecință.