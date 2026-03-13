Articole vestimentare și de încălțăminte susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, confiscate de către poliţiştii de frontieră constănțeni

177952– 13032026 – Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța, au descoperit în urma unui control efectuat asupra unui autovehicul, peste 1.900 de articole vestimentare și de încălțăminte estimate la o valoare de aproximativ 3 milioane de lei, inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute și susceptibile a fi contrafăcute.

În data de 12.03.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 38, au oprit pentru verificări un autovehicul înmatriculat în România.

Cu această ocazie, colegii noști, împreună cu jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța au descoperit în mijlocul de transport, peste 1.900 de articole vestimentare și de încălțăminte care purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, aflate în posesia unui cetățean român. Persoana în cauză nu deținea documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație.

Bunurile, în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei, dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.