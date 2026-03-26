Atenție la bunurile de valoare trimise prin poștă!  

178059 – 26032026 – ANCOM atrage atenția utilizatorilor de servicii poștale asupra riscurilor asociate expedierii bunurilor valoroase prin servicii poștale. Tot mai mulți utilizatori semnalează situații în care astfel de bunuri ajung deteriorate sau sunt pierdute, iar despăgubirile acordate de furnizorii de servicii poștale sunt adesea percepute ca fiind insuficiente în raport cu valoarea obiectelor expediate.

În acest context, ANCOM reamintește utilizatorilor care sunt limitele răspunderii furnizorilor de servicii poștale și ce măsuri pot lua pentru a reduce riscurile asociate expedierii bunurilor valoroase.

Ce trebuie să știe utilizatorii?

Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că legislația aplicabilă serviciilor poștale stabilește răspunderea furnizorilor în funcție de tipul serviciului poștal contractat și nu în funcție de valoarea reală, financiară, artistică sau simbolică a bunurilor expediate.

Astfel, în cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii unei trimiteri poștale care conține bunuri de valoare despăgubirile minime acordate sunt cele reglementate prin lege și, în cele mai multe situații, nu reflectă valoarea efectivă a bunului expediat.

Având în vedere aceste limitări, ANCOM recomandă utilizatorilor să țină cont de caracteristicile bunurilor pe care le expediază și să analizeze cu atenție opțiunile disponibile.

În funcție de situație, utilizatorii pot lua în considerare: contractarea unui serviciu poștal cu valoare declarată sau expedierea bunurilor prin intermediul unor societăți specializate, de exemplu, în transportul de opere de artă sau al bunurilor fragile sau valoroase.

Atenție la bunurile interzise la transport

Furnizorii de servicii poștale indică lista bunurilor interzise la transport în condițiile generale de furnizare a serviciilor, printre acestea regăsindu-se și bunuri de valoare. De regulă, trimiterile poștale nu trebuie să conțină bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport prin dispoziții legale, administrative și economice, precum opere de artă, antichități, metale prețioase (aur, argint), pietre prețioase etc.

Ce, cum și unde reclami

În cazul pierderii totale sau parțiale, deteriorării, distrugerii totale sau parțiale sau furtului unei trimiteri poștale, utilizatorii persoane fizice sau juridice trebuie să se adreseze mai întâi furnizorului de servicii poștale, prin formularea unei reclamații prealabile. Reclamația prealabilă poate fi formulată de expeditor sau de destinatar, în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale, iar furnizorul trebuie să răspundă în termen de 3 luni de la data introducerii reclamației.

În cazul în care furnizorul nu răspunde la reclamația prealabilă în termenul maxim legal de 3 luni de la data depunerii acesteia, utilizatorul poate adresa o plângere către ANCOM . Plângerea înaintată ANCOM trebuie să fie însoțită de dovada parcurgerii procedurii reclamației prealabile.

ANCOM precizează că legislația în vigoare nu conferă instituției competența de a constata contravenții sau de a aplica sancțiuni pentru pierderea, deteriorarea, distrugerea ori furtul unei trimiteri poștale.

Sectorul serviciilor poștale

În 2024, traficul intern de colete a ajuns la 335 milioane, depășind în premieră traficul de corespondență – 267 milioane trimiteri. Investițiile în furnizarea de servicii poștale au fost și ele în creștere, depășind 500 de milioane de lei. Susținerea traficului de colete a fost unul dintre factorii determinanți ai investițiilor, materializate prin creșterea numărului de sisteme automate instalate, care, în 2024, a depășit 8.200 (+42% față de anul precedent), câștigând astfel tot mai mult teren în preferințele cetățenilor pe piața serviciilor poștale.