Atenționare: Cloudul Guvernamental – bani cheștuiți aiurea pe ”aplicații”

177849 – 04032026 – Deputatul Octavian Oprea averitează că România riscă să piardă cel puțin 50 de milioane de euro din PNRR, ”din cauza unor băieți buni la toate care au învățat cloud pe banii românilor, specializându-se la locul de muncă”.

Oprea: ”Am invitat Autoritatea pentru Digitalizarea României la ședința Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor să prezinte stadiul implementării Cloudului Guvernamental. Situația a fost mai neagră decât mă așteptam. Din 41 de aplicații și sisteme care urmează să fie migrate, din ce au prezentat, ADR a migrat 9.

Când spun aplicații, dau dovadă de multă bunăvoință. Unele „aplicații” arată ca niște fișiere executabile care deschid o listă, pe care o numim bombastic registru. Exemplu concret. Registrul Donatorilor de Organe. Rulează pe un desktop din 2010. În ultimii 10 ani a adunat sub 100 de persoane înscrise. Iar valoarea de migrare prezentată ajunge la 300.000 de euro. O migrare reală, făcută corect, cu transfer de date, rearhitecturare și verificări, ar trebui să coste ”tras de păr” 10.000 de euro. În aceeași situație intră încă cel puțin 30 de „aplicații””, spune deputatul.

Oprea mai arată că singurele aplicații care contează cu adevărat în acest proces sunt Eterra (aplicația prin care cetățenii își pot emite singuri extrasele de cărți funciare) și ghișeul.ro, a căror migrare costă nejustificat câteva zeci de milioane de euro.

”Din ce am văzut, proiectul consumă bani cu duiumul, raportează „migrări” mici și evită întrebarea simplă. Ce servicii publice se îmbunătățesc, măsurabil. Pare ca niciun click în plus și niciun drum în minus la ghișee, nu va aduce acest proiect megalomanic, pentru că pentru niciuna dintre aceste aplicații statul român nu va fi proprietarul codului sursă!!!”

Parlamentarul apreciază că proiectul Cloudului Guvernamental riscă să devină falimentar pentru statul român: ”Bagă multe milioane de euro în buzunarele unor companii cameleonice care, de 20 de ani, se pricep la un singur lucru. Să stea lipite de banii publici, fie de la buget, fie din fonduri europene. La cum arată azi, după ce se cheltuie aproape 500 de milioane de euro, românii nu vor simți nimic în viața de zi cu zi. Durerea mare va veni peste 3 sau 4 ani, când hardware-ul va fi uzat fizic și moral, iar instituțiile vor veni cu căciula în mână la prim-ministru să ceară bani pentru „modernizare”, care nu va mai scoate niciun PNRR din pălărie”