Au trecut Prutul și voiau să ajungă la Timișoara

177823– 02032026 – În urma unei acțiuni comune a poliţiştilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi cu structurile de frontieră din Republica Moldova au fost depistate patru persoane implicate în trafic de migranţi.

Cei patru au intenționat să ajute șase cetăţeni din Bangladesh, identificaţi de poliţiştii de frontieră români după ce au încercat să treacă ilegal graniţa din ţara vecină.

În data de 28 februarie a.c., polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași împreună cu polițiști de frontieră din R. Moldova au desfășurat o acțiune comună, pe cele două maluri ale râului Prut, în urma căreia au probat activitatea infracțională a patru persoane – două pe teritoriul Republicii Moldova și două pe teritoriul României, implicate în traficul de migranţi.

Polițiștii de Frontieră de la Tomești au observat, din direcția localității de frontieră Prisăcani, mai multe persoane care nu își justificau prezența în zonă. După legitimarea respectivelor persoane s-a stabilit că sunt șase cetățeni din Bangladesh.

Concomitent, alți polițiști de frontieră din cadrul aceleiași structuri, Sectorului Poliției de Frontieră Răducăneni și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au depistat pe DJ 249, în localitatea de frontieră Prisăcani, două autoturisme, unul înmatriculat în județul Călărași, iar al doilea înmatriculat în județul Iași, care circula în regim TAXI, despre care existau suspiciuni că urmau să preia migranții, ambii șoferi fiind români.

Polițiștii de frontieră au stabilit că cei șase cetăţeni au trecut Prutul pentru a ajunge în vestul României. După ce au încercat să intre ilegal în România, persoanele urmau să fie preluate cu cele două autoturisme pentru a fi transportate la Timișoara, în schimbul sumei de 2.900 de euro.

În același timp, pe teritoriul Rep. Moldova polițiștii de frontier au monitorizat și reținut două persoane despre care au stabilit că au organizat trecerea ilegală a grupului de cetățeni din Bangladesh, folosind o barcă gonflabilă. Cetățenii au fost reținuți pe teritoriul R. Moldova pentru 72 de ore, fiind plasați în izolatorul de detenție preventivă al IP Ungheni.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la trafic de migranţi şi trecere frauduloasă a frontierei de stat, cetățenii străini au fost predați autorităţilor de frontieră din Rep. Moldova, în baza Acordului de Readmisie încheiat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova.