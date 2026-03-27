AUR intră la guvernare doar pentru anticipate

178073 – 27032026 – În contextul în care PSD va decide în data de 20 aprilie 2026 dacă va ieși sau nu de la guvernare, în spațiul public ete împinsă ideea că social-democrații ar vrea să facă o nouă majoritate cu AUR, chiar dacă liderii și reprezentanții acestor formațiuni politice neagă vehement această posibilitate. Cei care promovează insistent ideea ignoră, voit sau deliberat, că PSD împreună cu AUR nu pot asigura o majoritate în Parlament, suficientă pentru a susține un guvern. PSD are 23% din locurile din Parlament, iar AUR- 19%, conform rezultatelor alegerilor parlamentare. Chiar dacă luăm în calcul posibilitatea ca și parlamentarii care au demisionat din alte formațiuni considerate suveraniste să se alăture social-democraților, tot nu este suficient. Asta pentru că acești parlamentari ar îngroșa voturile PSD, în condițiile în care au slăbit ponderea AUR. Mai mult, este puțin probabil ca parlamentari care au aparținut SOS România și POT, adunați acum în grupul PACE, să intre sub conducerea lui George Simion.

Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, spune, la rândul său, că formațiunea pe care o reprezintă nu se va alia nici cu PSD, nici cu PNL, nici cu USR pentru a guverna. Totuși, Peiu nu neagă că ar putea intra la guvernare, însă exclusiv pentru a face o punte către organizarea alegerilor anticipate.