 Autoritatea Națională Fitosanitară, dotată cu centre mobile și autoutilitare pentru prelevarea și transportul probelor de laborator

178085 – 29032026 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) consolidează capacitatea de inspecție și control a Autorității Naționale Fitosanitare prin dotarea cu 22 de centre mobile și 30 de autoutilitare pentru prelevarea și transportul probelor de laborator. Proiectul e realizat prin Unitatea de Management al Proiectului RAPID,

Astfel, Autoritatea Națională Fitosanitară se numără printre beneficiarii Proiectului „Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural”, implementat prin MMAP, cu finanțare de la Banca Mondială.

„Dotarea Autorității Naționale Fitosanitare cu centre mobile de inspecție și autoutilitare moderne va permite intensificarea controalelor în teren și creșterea capacității de prelevare și analiză a probelor. Oferim specialiștilor Autorității Naționale Fitosanitare mijloace moderne prin care pot verifica direct echipamentele de aplicare a produselor de protecție a plantelor din ferme și pot preleva probe în condiții optime. Aceste investiții contribuie la consolidarea sistemului național de control și la respectarea standardelor europene privind utilizarea durabilă a pesticidelor, pentru siguranța alimentară și protecția mediului”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Cele 22 de centre mobile de inspecție și cele 30 de autoutilitare pentru prelevarea și transportul probelor de laborator, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, completează intervențiile finanțate în anul 2025 prin Proiectul RAPID, de 4,1 milioane de euro.

Centrele mobile de inspecție (CMI) sunt unități mobile destinate verificării și calibrării echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor, contribuind la reducerea riscurilor asupra sănătății umane și mediului. Fiecare centru mobil este compus dintr-o autoutilitară și un set de echipamente specializate pentru testarea și calibrarea instalațiilor de aplicare, inclusiv dispozitive de măsurare, standuri de testare, sisteme informatice pentru generarea rapoartelor și echipamente auxiliare necesare intervențiilor în teren (compresor de aer mobil, invertor etc.).

Cele 30 de autoutilitare pentru prelevarea probelor sunt echipate cu dispozitive specializate pentru recoltarea și transportul probelor de sol, fructe, legume, cereale, plante și produse vegetale, contribuind la creșterea cantității și calității probelor prelevate și la transportul acestora în condiții optime către laboratoarele ANF.