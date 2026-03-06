Avocatul Poporului sesizează CCR în legătură cu OUG privind administrația. Unul dintre motive – încălcarea principiului încrederii legitime în sistemul legislativ

Avocatul Poporului sesizează CCR în legătură cu OUG privind administrația. Unul dintre...

Reforma administrației, contestată de Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a anunțat că a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență privind reorganizarea administrației publice. Sesizarea a fost formulată sub forma unei excepții de neconstituționalitate, potrivit comunicatului transmis de instituție.

Demersul a fost inițiat după o solicitare primită din partea Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, care a cerut analizarea constituționalității actului normativ.

Peste 45.000 de posturi vizate de măsură

Potrivit datelor publicate odată cu actul normativ, măsurile ar putea duce la eliminarea a peste 45.600 de posturi (din care aproximativ 12.800 sunt ocupate) din administrația locală.

Prevederile ordonanței au fost deja publicate în Monitorul Oficial, iar actul normativ își produce efectele.

Argumentele invocate în sesizare

Avocatul Poporului susține că Executivul nu ar putea modifica prin ordonanță de urgență un număr atât de mare de acte normative. Potrivit instituției, ordonanța ar modifica 34 de legi, ceea ce ridică probleme de constituționalitate.

De asemenea, în sesizare este invocată o decizie anterioară a Curții Constituționale, pronunțată în perioada pandemiei, potrivit căreia Guvernul nu poate adopta ordonanțe de urgență care afectează drepturi și libertăți fundamentale.

Actul normativ își produce efectele

Chiar dacă ordonanța a fost contestată, aceasta își produce în continuare efectele până când Curtea Constituțională va analiza sesizarea și va pronunța o decizie.

Dacă judecătorii constituționali vor admite integral sau parțial obiecțiile ridicate de Avocatul Poporului, Parlamentul va trebui să modifice prevederile ordonanței atunci când va adopta legea de aprobare a acesteia.